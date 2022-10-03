Истинное лицо Добронравова раскрыла всего одна фраза

Федор Добронравов известен по своим ролям в сериалах «6 кадров», «Сваты» и в других проектах. За годы работы он успел заработать армию поклонников, которые пристально следят за карьерой артиста. При этом, как оказалось, характер Добронравова мало чем отличается от его ярких героев.

Как рассказал дублер артиста в «Сватах» Сергей Сманцер, ему удалось познакомиться с артистом именно на съемочной площадке проекта. Он не представлял, каким окажется Добронравов в обычной жизни, поэтому был удивлен, когда понял, что его кумир очень схож с популярными героями.

Особенно же Сманцеру запомнилась манера речи Добронравова. Как оказалось, артист разговаривает теми же фразами, что и его герои, что очень удивило дублера.