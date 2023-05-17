Истинная любовь: вот у какой пары знаков Зодиака 100% совместимость

Считается, что некоторые романтические союзы предначертаны самими небесами. Можно истолковывать это выражение как веру в то, что в отношения между двумя людьми вмешиваются высшие силы и награждают их даром истинной любви. Астрологи, в свою очередь, убеждены, что речь идет о звездах и гороскопе. В зодиакальной плеяде есть знаки, которые сочетаются между собой на все сто процентов. Рассказываем, какая зодиакальная пара считается самой гармоничной.

Дева и Козерог

Представители этих знаков принадлежат к одной и той же стихии - земной. Неудивительно, что они при первой же встрече узнают друг в друге родственные души. У Девы и Козерога непременно найдется общая тема для разговора, завяжется увлекательная беседа, последует обмен контактами… и пошло-поехало.

Друг в друге эти знаки найдут именно те качества, которые им по душе и которые они хотели бы видеть в своем партнере.

Спокойная Дева и рациональный Козерог чувствуют себя некомфортно в союзе с импульсивными, легкомысленными знаками, которые обожают шумные компании и веселье. Такое времяпровождение им не по душе.

У Козерога и Девы много общих интересов, которые будут способствовать укреплению их союза.

Например, оба обожают вкладывать время и силы в домашний уют, мечтают о собственном доме или даче. Земные знаки всегда тянутся к природе, заводят домашних питомцев, о которых так приятно и интересно заботиться сообща.

По характеру эти два знака удивительно похожи. Как Козерог, так и Дева крепко стоят на ногах и четко знают, чего хотят добиться в жизни. Они целеустремленные, но не станут идти по головам, чтобы добиться желаемого. Земные знаки предпочитают двигаться к исполнению своей мечты более гуманными путями.

Несмотря на то, что Дева и Козерог похожи друг на друга, им никогда не будет скучно вместе. Постоянные ссоры и выяснение отношений - это точно не про них. Оба знака привыкли подходить к решению проблем в отношениях с рациональной точки зрения.

Они ценят и уважают своего партнера, его мнение и прислушиваются к нему.

Возможно, со стороны этот союз выглядит скучно - никаких вам итальянских страстей, бурных скандалов и примирений, однако астрологи просят поверить на слово: отношения Девы и Козерога полны нежности, чувственности, заботы друг о друге. Друзья и родственники этой пары убеждены, что именно так выглядит истинная любовь.