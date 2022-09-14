Истина вскрылась на похоронах: подробности романа МакSим с продюсером предали огласке

Певица МакSим начала свою карьеру в начале 2000-х. Артистка в то время работала с продюсером Юрием Алексеевым, который помог ей переехать из Казани в Санкт-Петербург. При этом, как оказалось, связывали музыкантов не только рабочие отношения.

Как рассказала племянница продюсера Виктория, которая несколько дней назад похоронила дядю, у мужчины с артисткой действительно был роман. Они встречались некоторое время, однако их чувства не были взаимными, поэтому пара распалась.

«Я про их роман знала с детства. Дядя говорил, что это были настоящие чувства, показывал их совместные фото», — рассказывает Виктория в беседе с «Комсомольской правдой ».

Алексеев так и не смог простить МакSим их разрыв. До самой смерти он был обижен на артистку и даже выпустил фильм «Неблагодарная», который посвятил ей. При этом, как отмечает собеседница портала, особенно его задевало, что МакSим никогда не упоминала о его вкладе в свою карьеру и делала вид, что никогда не была знакома с ним.