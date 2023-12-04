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Истеричная мама из «Слова пацана»: удивитесь, узнав как актриса попала в нашумевший сериал

4 декабря 2023 12:15
Истеричная мама из «Слова пацана»: удивитесь, узнав как актриса попала в нашумевший сериал

Главное вовремя завести правильное знакомство.

За годы карьеры в кино Юлия Александрова так и не добилась признания публики. Актрису часто называют самой бездарной и переоцененной. Зрителей удивляет, почему истеричной и неестественной Александровой дают роли в популярных проектах, таких как «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ответ оказался на поверхности. Много лет знаменитость была замужем за режиссером Жорой Крыжовниковым, который в свою очередь решил, что амплуа его визави идеально подходит матери Андрея «Пальто» из сериала.

Парочка познакомилась во время учебы в ГИТИСе. Брюнетка играла в короткометражках своего бойфренда. А когда Крыжовников стал снимать полнометражное кино, то в его картинах неизменно блистала жена.

«Горько!», «Самый лучший день», «Звоните ДиКаприо!» — во всех этих лентах супруги работали вместе.

В 2021 году парочка развелась, однако бывшие смогли сохранить хорошие отношения. Так что Александрова все еще снимается в фильмах экс-супруга.

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Алла Новикова
Алла Новикова
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