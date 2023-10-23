Истерички и скандалистки: жить с обладательницами этих имен невозможно

Умение держать себя в руках формируется постепенно. В детстве человек еще не может толком контролировать собственные эмоции, но мало-помалу учится этому у старших или у любимых героев. Когда взрослые люди устраивают истерики или начинают конфликтовать, не попробовав решить вопрос мирно, это выглядит по меньшей мере странно. Быть может, все дело в энергетике имени?

Елизавета

В детстве Лизу нередко дразнили ябедой. Обладательница этого имени любит совать нос не в свое дело, жаловаться старшим на тех, кто плохо себя ведет, и т.д. Поэтому сверстники не слишком охотно дружат с Елизаветой, потому что знают о ее двуличности. При этом сама девочка уверена, что поступает правильно, и не испытывает ни малейших уколов совести.

Во взрослой жизни Лиза продолжает пользоваться старыми приемами.

Как только она попадает в какую-нибудь неприятную ситуацию, то обязательно ищет виноватых. Такое происходит даже в тех случаях, когда Елизавета села в лужу по собственной вине. Но, разумеется, она не может в этом признаться, а значит, ищет, на кого бы переложить всю ответственность.

Инна

На первый взгляд обладательница имени кажется сдержанной и хладнокровной, но на самом деле это не совсем так. Когда Инне это выгодно, она будет до последнего «держать лицо». Но когда необходимость в маскировке отпадет, покажет всем свою истинную натуру. В мгновение ока Инна превратится в настоящую фурию.

Женщина, нареченная этим именем, жить не может без сплетен и скандалов.

Ей нравится чувствовать себя хозяйкой ситуации, поэтому Инна уверенно плетет паутину интриг и радуется, что окружающие пляшут под ее дудку. Правда, не всегда это соответствует действительности - иногда обладательница имени только тешит себя иллюзиями о собственном могуществе.

Виолетта

Пока другие дамы страдают от комплексов, Виолетта уверенно покоряет одну вершину за другой. Самооценка у обладательницы этого имени действительно потрясающая, хватило бы на нескольких человек. В детстве и юности Виолетта всегда была заводилой и лидером, ее беспрекословно слушались даже мальчишки.

С возрастом Виолетта мало изменилась, лишь, вероятно, стала хитрее.

Она умело пользуется своим обаянием, чтобы добиться желаемого, прибегает к манипуляциям. Кроме того, обладательница имени очень мстительна - если кто-то задел ее, она не оставит этого просто так. Виолетта не успокоится, пока обидчик не получит по заслугам.