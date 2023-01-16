Истерички и скандалистки: жить с обладательницами этих имен невозможно
Женщины, которые носят эти имена, наделены сложным характером.
Как известно, представительницы прекрасного пола куда более эмоциональны, чем мужчины. Однако некоторые дамы предпочитают скрывать свои истинные чувства, держать себя в руках в любой ситуации, даже если внутри все полыхает от ярости. Другие же ни за что не станут ограничивать себя в проявлении эмоций и в ту же минуту оповестят всех окружающих о своем плохом настроении или недовольстве с помощью скандала или истерики. Эксперты в области непознанного назвали женские имена, которые усиливают негативные качества своей обладательницы и приносят ей репутацию злобной фурии.
Елизавета
Обладательница имени Елизавета - девушка чрезмерно эмоциональная, к тому же острая на язык. Ей ничего не стоит резко ответить человеку и не извиниться - она убеждена, что уж кому-кому, а ей все позволено. Если кто-то с этим не согласен - пусть пеняет на себя. Стоит смельчаку ответить на хамство Лизы, как она тут же оборачивает ситуацию в свою пользу.
Теперь уже она становится несправедливо обиженной, а тот, кто пытался защитить себя - обидчиком.
Что самое интересно, Елизавете всегда удается устроить так, что все вокруг верят в ее версию событий и сочувствуют.
Инна
Женщины, нареченные именем Инна, наделены по-мужски сильным и прямолинейным характером. Она предпочитает командовать парадом, причем не только в своей семье, но и на работе, и в общественном транспорте, и везде, где окажется. Если кто-то осмелится сделать Инне замечание по поводу ее хамского поведения, быстро об этом пожалеет - язык у обладательницы этого имени как бритва, скажет так, что вовек не забудешь. В споры с Инной лучше не ввязываться - себе дороже, пустая трата времени и нервных клеток.
Все равно она останется при своем мнении.
Карина
Носительницы имени Карина настолько уверены в себе, что можно только позавидовать. Еще в школе девочки, нареченные этим именем, становились бунтарками и заводилами в любой компании. Окружающие быстро понимают, что с Кариной лучше всего дружить - к недругам и обидчикам обладательница этого имени беспощадна, она сделает все, чтобы испортить чужую репутацию. С возрастом ничего не меняется, разве что арсенал манипуляций, с помощью которых Карина добивается своего, значительно расширяется.
А еще она известна своей мстительностью - обижать барышень с этим именем чревато неприятностями.