Истерички и скандалистки: жить с обладательницами этих имен невозможно

Как известно, представительницы прекрасного пола куда более эмоциональны, чем мужчины. Однако некоторые дамы предпочитают скрывать свои истинные чувства, держать себя в руках в любой ситуации, даже если внутри все полыхает от ярости. Другие же ни за что не станут ограничивать себя в проявлении эмоций и в ту же минуту оповестят всех окружающих о своем плохом настроении или недовольстве с помощью скандала или истерики. Эксперты в области непознанного назвали женские имена, которые усиливают негативные качества своей обладательницы и приносят ей репутацию злобной фурии.

Елизавета

Обладательница имени Елизавета - девушка чрезмерно эмоциональная, к тому же острая на язык. Ей ничего не стоит резко ответить человеку и не извиниться - она убеждена, что уж кому-кому, а ей все позволено. Если кто-то с этим не согласен - пусть пеняет на себя. Стоит смельчаку ответить на хамство Лизы, как она тут же оборачивает ситуацию в свою пользу.

Теперь уже она становится несправедливо обиженной, а тот, кто пытался защитить себя - обидчиком.

Что самое интересно, Елизавете всегда удается устроить так, что все вокруг верят в ее версию событий и сочувствуют.

Инна

Женщины, нареченные именем Инна, наделены по-мужски сильным и прямолинейным характером. Она предпочитает командовать парадом, причем не только в своей семье, но и на работе, и в общественном транспорте, и везде, где окажется. Если кто-то осмелится сделать Инне замечание по поводу ее хамского поведения, быстро об этом пожалеет - язык у обладательницы этого имени как бритва, скажет так, что вовек не забудешь. В споры с Инной лучше не ввязываться - себе дороже, пустая трата времени и нервных клеток.

Все равно она останется при своем мнении.

Карина

Носительницы имени Карина настолько уверены в себе, что можно только позавидовать. Еще в школе девочки, нареченные этим именем, становились бунтарками и заводилами в любой компании. Окружающие быстро понимают, что с Кариной лучше всего дружить - к недругам и обидчикам обладательница этого имени беспощадна, она сделает все, чтобы испортить чужую репутацию. С возрастом ничего не меняется, разве что арсенал манипуляций, с помощью которых Карина добивается своего, значительно расширяется.