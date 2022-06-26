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«Истерический смех сквозь слезы»: Гусеву возмутила роль блокадницы

26 июня 2022 15:42
«Истерический смех сквозь слезы»: Гусеву возмутила роль блокадницы

Актриса боролась за историческую правду.

За многолетнюю карьеру Екатерина Гусева успела примерить множество образов, но один из них вызвал в ней целую бурю эмоций, далеко не позитивных. В прошлом году артистка сыграла мать троих детей в период блокады Ленинграда.

Так как звезда знакома с историей тех тяжелейших времен благодаря рассказам бабушки, ее немало возмутила неосведомленность съемочной группы.

Факт того, что ее героиню одели в овечий тулуп, велели зажигать лампадку в кадре и демонстрировали другие невозможные для нищей деревни атрибуты, вызывал у Гусевой истерический смех сквозь слезы.

«Не то что лампадное масло… свечи ели! Да и вообще, какая из меня блокадница?» — поражалась Екатерина в интервью изданию «7Дней».

После прочтения сценария она тут же обратила внимание продюсера на то, что весит непозволительно много для человека, страдающего от истощения — 60 килограммов. Создатели «Африки» не обратили внимания на ее аргумент и заверили, что нуждаются в сердечной героине, а не анорексичной.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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