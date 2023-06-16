«Иссохшая мумия»: на экстремально похудевшую россиянку страшно смотреть

Уроженка Белгорода Яна Боброва ничем не отличалась от обычных девушек. Она училась в институте, затем вышла замуж и жила простой жизнью. Яна сама не заметила, как стала жертвой анорексии. Теперь она весит всего 20 килограммов.

Тревогу забила участница «Дома-2» Мария Кохно, которая когда-то сама страдала от этого недуга. Но если ей удалось поправиться, то Яне до этого пока крайне далеко. По словам Бобровой, она становится все слабее и почти не может обеспечивать себя в быту.

Рацион Яны очень скудный. Она может съесть печенье, конфету, ломтик сыра и немного бульона. Врачи при виде девушки разводят руками, ведь ее вес катастрофически низкий, поэтому они ничем не могут ей помочь. Сегодня Боброва выглядит как иссохшая мумия, которая держится из последних сил.

Яна сама не заметила, как довела себя до такого. Сначала она просто хотела похудеть с помощью диет и тренировок. Когда она стала весить 45 кг, то решила пойти еще дальше. Муж только подначивал Яну и даже в начале болезни говорил, что у нее пухлые щеки. Когда ситуация дошла до предела, он бросил ее.

Недавно девушка пришла на шоу «За гранью», где рассказала свою историю. После программы Яну сразу же отправили в клинику.