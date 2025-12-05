Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Испытание временем: из-за чего «Аватар 3» переносили 9 раз и почему 19 декабря 2025-го – окончательная дата

Испытание временем: из-за чего «Аватар 3» переносили 9 раз и почему 19 декабря 2025-го – окончательная дата

5 декабря 2025 12:48
Испытание временем: из-за чего «Аватар 3» переносили 9 раз и почему 19 декабря 2025-го – окончательная дата

Разбираемся, что за сложности возникли в процессе, и чего ждать от новой части.

Выход каждой новой части «Аватара» – это всегда событие. Но путь третьего фильма «Аватар: Пламя и пепел» к зрителям оказался на редкость долгим и запутанным.

Его переносили целых девять раз. Почему так вышло и чего наконец ждать от премьеры 19 декабря 2025 года? Разбираемся в этой статье.

Как менялись даты выхода фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Испытание временем: из-за чего «Аватар 3» переносили 9 раз и почему 19 декабря 2025-го – окончательная дата

Изначально студия планировала выпустить фильм ещё в 2021 году. Но потом дата несколько раз сдвигалась: сначала на декабрь 2023 года, потом на июнь 2024 года, а после на декабрь 2024 года.

И это были только ключевые точки в длинной череде переносов. Каждый раз фанатам приходилось запасаться терпением заново.

Почему «Аватар: Пламя и пепел» переносили 9 раз

Испытание временем: из-за чего «Аватар 3» переносили 9 раз и почему 19 декабря 2025-го – окончательная дата

Причин для задержек было несколько, и все они серьёзные:

Сложные технологии

Для «Аватара» недостаточно просто снять актёров на фоне зелёного экрана. Каждый кадр здесь требует уникальной компьютерной графики, которая создаётся практически с нуля. Джеймс Кэмерон и его команда постоянно разрабатывают новые способы съёмки и обработки изображения, а это очень долгий процесс.

Последствия пандемии

Как и многие другие проекты, «Аватар 3» сильно пострадал из-за ковидных ограничений. Съёмки пришлось замораживать, график работы сбился, и наверстать упущенное время быстро не получилось.

Гигантский объём работы после съёмок

Самый длительный этап – это пост-продакшн, когда сырые кадры превращаются в готовые сцены. Для фильма такого масштаба с его фантастическими существами и целыми цифровыми мирами эта работа заняла несколько лет.

Как метко пояснил продюсер фильма Джон Ландау:

«Каждая часть "Аватара" – это огромный проект. Мы берём дополнительное время, чтобы сделать фильм того уровня, которого хотим мы и которого ждут зрители».

В общем каждый перенос был не прихотью или следствием нерасторопности, а шагом к тому, чтобы картина стала лучше.

«Аватар: Пламя и пепел»: когда премьера, и чего ждать от новинки

Испытание временем: из-за чего «Аватар 3» переносили 9 раз и почему 19 декабря 2025-го – окончательная дата

Премьера «Аватара: Пламя и пепел» окончательно назначена на 19 декабря 2025 года. Сюжет обещает быть напряжённым: семье Джейка Салли придётся столкнуться с новым врагом – воинственным огненным племенем «Люди пепла» и их лидером Варангой.

Также больше внимания уделят дочери Джейка, Кири, и её необычным способностям, а конфликт с земной корпорацией RDA выйдет на новый уровень.

Критики, которые уже посмотрели фильм на предпоказе в начале декабря, делятся яркими впечатлениями:

  • Многие называют это лучшей частью франшизы, отмечая потрясающие боевые сцены и сильного нового злодея.
  • Визуальные эффекты, по общему мнению, снова установили новую планку, делая Пандору невероятно живой.
  • Некоторые обращают внимание на длину фильма (больше трёх часов) и знакомые повороты сюжета, но даже они признают – масштаб и зрелищность впечатляют.

«С радостью отмечаю, что „Аватар: Пламя и пепел“ – сильнейшая работа во всей франшизе. Помимо ослепительной картинки, в нём представлены едва ли не самые впечатляющие экшен-сцены у Кэмерона и один из ярчайших антагонистов современного кино»,

«Волшебник большого экрана и провидец Джеймс Кэмерон снова погружает нас в невероятно достоверный мир, переполненный чувствами. Эта картина, вновь и бесповоротно меняющая представление о возможном, – истинный праздник для зрителя, оправдывающий любые надежды».

«„Аватар: Пламя и пепел“ – главный фильм сезона, в существование которого невозможно поверить, не увидев своими глазами. Кэмерон явил миру монументальное творение, в котором каждый момент сверкает новаторством и безупречными спецэффектами. Пандора впервые ощущается столь осязаемой и глубокой».

Итог

Испытание временем: из-за чего «Аватар 3» переносили 9 раз и почему 19 декабря 2025-го – окончательная дата

Очевидно, что создатели использовали все эти годы не просто так. «Аватар: Пламя и пепел» выглядит как тщательно продуманное и технически совершенное продолжение.

Для России премьера ожидается 25 декабря. После стольких лет ожидания похоже, что зрителей ждёт действительно большое и захватывающее кинособытие, ради которого стоит идти в кинотеатр.

Ранее мы писали: «Искренне не мог поверить своим глазам»: новый «Аватар: Пламя и пепел» вершит историю — Кэмерон лишил первых зрителей дара речи

Фото: Кадры из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2026)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне Читать дальше 10 декабря 2025
На $50 млрд дороже «Пути воды»: во сколько обошелся «Аватар-3» Кэмерона – и какие «звезды» должны сойтись, чтобы фильм не провалился в прокате На $50 млрд дороже «Пути воды»: во сколько обошелся «Аватар-3» Кэмерона – и какие «звезды» должны сойтись, чтобы фильм не провалился в прокате Читать дальше 8 декабря 2025
Готовьте пачку «Оскаров»: худшие прогнозы об «Аватаре 3» не сбылись – Кэмерон наконец исправил главную ошибку прошлых частей Готовьте пачку «Оскаров»: худшие прогнозы об «Аватаре 3» не сбылись – Кэмерон наконец исправил главную ошибку прошлых частей Читать дальше 7 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го «Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го Читать дальше 10 декабря 2025
Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше