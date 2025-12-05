Испытание временем: из-за чего «Аватар 3» переносили 9 раз и почему 19 декабря 2025-го – окончательная дата

Разбираемся, что за сложности возникли в процессе, и чего ждать от новой части.

Выход каждой новой части «Аватара» – это всегда событие. Но путь третьего фильма «Аватар: Пламя и пепел» к зрителям оказался на редкость долгим и запутанным.

Его переносили целых девять раз. Почему так вышло и чего наконец ждать от премьеры 19 декабря 2025 года? Разбираемся в этой статье.

Как менялись даты выхода фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Изначально студия планировала выпустить фильм ещё в 2021 году. Но потом дата несколько раз сдвигалась: сначала на декабрь 2023 года, потом на июнь 2024 года, а после на декабрь 2024 года.

И это были только ключевые точки в длинной череде переносов. Каждый раз фанатам приходилось запасаться терпением заново.

Почему «Аватар: Пламя и пепел» переносили 9 раз

Причин для задержек было несколько, и все они серьёзные:

Сложные технологии

Для «Аватара» недостаточно просто снять актёров на фоне зелёного экрана. Каждый кадр здесь требует уникальной компьютерной графики, которая создаётся практически с нуля. Джеймс Кэмерон и его команда постоянно разрабатывают новые способы съёмки и обработки изображения, а это очень долгий процесс.

Последствия пандемии

Как и многие другие проекты, «Аватар 3» сильно пострадал из-за ковидных ограничений. Съёмки пришлось замораживать, график работы сбился, и наверстать упущенное время быстро не получилось.

Гигантский объём работы после съёмок

Самый длительный этап – это пост-продакшн, когда сырые кадры превращаются в готовые сцены. Для фильма такого масштаба с его фантастическими существами и целыми цифровыми мирами эта работа заняла несколько лет.

Как метко пояснил продюсер фильма Джон Ландау:

«Каждая часть "Аватара" – это огромный проект. Мы берём дополнительное время, чтобы сделать фильм того уровня, которого хотим мы и которого ждут зрители».

В общем каждый перенос был не прихотью или следствием нерасторопности, а шагом к тому, чтобы картина стала лучше.

«Аватар: Пламя и пепел»: когда премьера, и чего ждать от новинки

Премьера «Аватара: Пламя и пепел» окончательно назначена на 19 декабря 2025 года. Сюжет обещает быть напряжённым: семье Джейка Салли придётся столкнуться с новым врагом – воинственным огненным племенем «Люди пепла» и их лидером Варангой.

Также больше внимания уделят дочери Джейка, Кири, и её необычным способностям, а конфликт с земной корпорацией RDA выйдет на новый уровень.

Критики, которые уже посмотрели фильм на предпоказе в начале декабря, делятся яркими впечатлениями:

Многие называют это лучшей частью франшизы, отмечая потрясающие боевые сцены и сильного нового злодея.

Визуальные эффекты, по общему мнению, снова установили новую планку, делая Пандору невероятно живой.

Некоторые обращают внимание на длину фильма (больше трёх часов) и знакомые повороты сюжета, но даже они признают – масштаб и зрелищность впечатляют.

«С радостью отмечаю, что „Аватар: Пламя и пепел“ – сильнейшая работа во всей франшизе. Помимо ослепительной картинки, в нём представлены едва ли не самые впечатляющие экшен-сцены у Кэмерона и один из ярчайших антагонистов современного кино»,

«Волшебник большого экрана и провидец Джеймс Кэмерон снова погружает нас в невероятно достоверный мир, переполненный чувствами. Эта картина, вновь и бесповоротно меняющая представление о возможном, – истинный праздник для зрителя, оправдывающий любые надежды».

«„Аватар: Пламя и пепел“ – главный фильм сезона, в существование которого невозможно поверить, не увидев своими глазами. Кэмерон явил миру монументальное творение, в котором каждый момент сверкает новаторством и безупречными спецэффектами. Пандора впервые ощущается столь осязаемой и глубокой».

Итог

Очевидно, что создатели использовали все эти годы не просто так. «Аватар: Пламя и пепел» выглядит как тщательно продуманное и технически совершенное продолжение.

Для России премьера ожидается 25 декабря. После стольких лет ожидания похоже, что зрителей ждёт действительно большое и захватывающее кинособытие, ради которого стоит идти в кинотеатр.

Ранее мы писали: «Искренне не мог поверить своим глазам»: новый «Аватар: Пламя и пепел» вершит историю — Кэмерон лишил первых зрителей дара речи