Испытание для киномана: вспомните 5 фильмов СССР по одному кадру со сценой и зрительным залом (тест)

Многие из сцен в советском кино навсегда врезались в память именно потому, что разворачивались... на настоящей сцене! Помните ли вы, как герои, сами того не желая, становились актёрами в школьном спектакле, концерте в доме культуры или импровизированном представлении?

Именно эти моменты, когда киногерой выходит к зрителям в зал, часто становились кульминацией всего фильма. Сможете ли вы узнать культовую комедию или драму по одному такому кадру, где артист замер под пристальными взглядами зрительного зала?

Наш тест предлагает именно это: по кадру со сценой и залом угадать название фильма. Проверим, как хорошо вы помните эти моменты? Тогда начинаем!

