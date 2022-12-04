Испытала самое страшное чувство в жизни: какая боль не дает покоя Раисе Рязановой

За годы карьеры за Раисой Рязановой закрепился образ женщины из народа. Отчаявшиеся, характерные героини, всеми силами пытающиеся найти себя и позаботиться о близких, очень близки актрисе. В голодные 1990-е годы Рязанова не унывала и занялась частным извозом, а в нулевые попробовала себя на театральной сцене.

Казалось, что сломить ее ничего не может. Но трагическая смерть сына 2 года назад принесла Рязановой жуткую боль, которая не дает ей покоя и сейчас. Она призналась, что в квартире ей все напоминает о Даниле — на стенах развешаны его портреты, в комнатах стоит мебель, которую он выбирал. Она каждый день вспоминает сына.

Актер Данила Перов скончался в январе 2020 года. У 51-летнего мужчины оторвался тромб, врачи не успели ему помочь. Рязанова в интервью признавалась, что испытала тогда самое страшное чувство в жизни. Перов не жаловался на здоровье, у него не было проблем с сердцем, поэтому его смерть стала неожиданностью для близких. На похоронах невестка и внук как могли успокаивали убитую горем актрису.