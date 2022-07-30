Испугалась за репутацию: Румянцевой из «Девчат» не забыли предательства

Не «Девчата», а «Королева бензоколонки» принесла Надежде Румянцевой всесоюзную славу, но благодарности создатели фильма дождались не сразу. Сразу после премьеры актриса отвернулась от коллег.

Дело в том, что полюбившуюся народу комедию в год выхода разгромили профессиональные критики. Картину называли безыдейной, аполитичной, примитивной и рассчитанной на зрителя с дурным вкусом. Натиск был настолько сильным, что Румянцева открестилась от собственной работы.

«Я не хотела сниматься в этом фильме. Роль Людмилы Добрыйвечер – моя ошибка», — цитирует артистку издание «Культурология ».

Румянцева испугалась за репутацию и дальнейшую карьеру в кино, которая была напрямую связана с реакцией партийных чиновников, но слово советских зрителей оказалось весомее. Фильм оказался успешен как на территории СССР, так и за границей: более 34 миллионов человек посмотрели его в России, Болгарии, Англии, Франции и т.д.