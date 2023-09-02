Испортили сериал: эти неточности в «Семнадцати мгновениях весны» заметили только немцы

Советский сериал про Штирлица «Семнадцать мгновений весны» вышел 50 лет назад и сразу получил статус культового. Всего он состоял из 12 серий и стал одним из самых просматриваемых.

Так, по подсчетам того времени, во время показа к экранам было приковано до 22 миллионов зрителей. Штрилица, убедительно сыгранного Вячеславом Тихоновым, обожали все. Поклонников поражало его невозмутимое спокойствие и умение не терять лицо даже в самых сложных ситуациях. Эта особенность стала основой для множества анекдотов, увековечив героя в народном творчестве.

Но понравился Штирлиц не только советскому зрителю. СМИ предложили посмотреть фильм немцам. И картина пришлась по душе и им. Более того, ее даже рекомендовали к просмотру.

Иностранцы нашли лишь несколько неточностей. Например, тот факт, что радио заработало сразу после включения. На самом же деле приемники того времени были ламповыми, им нужно было сначала нагреться, прежде чем они начинали играть. Также немцы назвали неправдоподобными диалоги Гиммлера и Геринга. Наконец, эсэсовцев, стоящих с псами у храма, посчитали слишком женственными и не внушающими страха.