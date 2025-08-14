Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто

«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто

14 августа 2025 20:04
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто

Неспроста другие работы мэтра оценивают куда выше.

Хаяо Миядзаки — режиссёр, чьи работы давно стали эталоном анимационного искусства. «Унесённые призраками» (8.6 на IMDb), «Мой сосед Тоторо» (8.1 на IMDb), «Принцесса Мононоке» (8.3 на IMDb) — эти фильмы неизменно получают высшие оценки и признание зрителей всех возрастов.

Но в его фильмографии есть одна малоизвестная работа, которая часто остаётся в тени — «Великий детектив Холмс» (1984). И если большинство творений Миядзаки держат планку выше 8.0, то рейтинг этого сериала скромнее — всего 7.5.

Разбираемся, почему так.

«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто

Каким получился «Холмс» Миядзаки?

Это сериал, состоящий из 26 серий. Миядзаки участвовал только в создании 6 эпизодов сериала, а остальное — дело рук других аниматоров.

Однако если присмотреться, влияние маэстро ощутимо и в других сериях. Дизайн персонажей, в том числе и характеры; пейзажи; атмосфера — всё это имеет схожие вайбы с популярными работами «Гибли».

Сам Шерлок Холмс здесь, во-первых, зверь, как и другие герои. А, во-вторых, он не высокомерный гений, а молодой, обаятельный профессионал без спеси, который с лёгкостью находит общий язык с детьми. Кстати, детей в сериале тоже много — особенно в эпизодах, над которыми работал сам Миядзаки.

Но если стиль узнаваем,а герои — добряки, то из-за чего же тогда рейтинг ниже?

«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто

Почему зрители ставят низкие оценки

Несмотря на всё вышесказанное, «Великий детектив Холмс» — откровенно детский проект. И это главная причина, по которой взрослая аудитория, привыкшая к глубине других работ Миядзаки, иногда разочаровывается.

По словам зрителей, в глаза бросается сразу 4 нюанса:

  • упрощённые сюжеты — истории довольно прямолинейны, без сложных интриг;
  • детский юмор — шутки могут казаться наивными;
  • карикатурные злодеи — если положительные герои проработаны хорошо, то отрицательные часто сводятся к шаблонным жадным и глупым типажам;
  • далеко от оригинала — поклонники книг Конан Дойла могут быть недовольны тем, что Холмс здесь совсем другой, да и сюжеты сильно изменены.

«Они испортили "Шерлока Холмса" дважды: и отойдя от книг, и сделав его детским. Можно было сохранить дух оригинала, но создатели явно решили, что их целевая аудитория — дети»,

«Сразу приходит в голову, почему после "Холмса" Миядзаки отказался работать с сериалами. Хронометраж (20 минут) не позволяет создавать мир, а только быстро его штамповать», — пишут на Кинопоиске слегка разочарованные пользователи.

«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто

Вывод: кому стоит смотреть?

Если вы уже выросли из сказок и хотите познакомиться с творчеством Миядзаки — начинайте с «Унесённых призраками», «Тоторо» или «Ходячего замка». Но если ищете добрый, красивый мультфильм для ребёнка — «Великий детектив Холмс» станет отличным выбором.

Да, он, может, и не дотягивает до уровня легендарных работ мэтра, но у него есть свои сильные стороны. А рейтинг 7.5 — это не приговор, а просто повод понять: это не шедевр, но вполне милая и душевная история.

Ранее мы писали: «Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть

Фото: Legion-Media, кадр из «Великий детектив Холмс» (1984)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не с теми связались: «Дандадану» может выйти боком крутая отсылка в новой серии — вплоть до удаления аниме со всех площадок Не с теми связались: «Дандадану» может выйти боком крутая отсылка в новой серии — вплоть до удаления аниме со всех площадок Читать дальше 14 августа 2025
Не «Поднятием уровня в одиночку» едины: топ-5 аниме-боевиков, которые фанатам жанра точно стоит посмотреть Не «Поднятием уровня в одиночку» едины: топ-5 аниме-боевиков, которые фанатам жанра точно стоит посмотреть Читать дальше 14 августа 2025
Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд Читать дальше 13 августа 2025
3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь 3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь Читать дальше 13 августа 2025
Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно Читать дальше 12 августа 2025
Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле» Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле» Читать дальше 12 августа 2025
«Кайдзю №8» стал круче «Поднятия уровня» не на пустом месте: ключевое различие — в возрасте главных героев (и не только) «Кайдзю №8» стал круче «Поднятия уровня» не на пустом месте: ключевое различие — в возрасте главных героев (и не только) Читать дальше 12 августа 2025
«Кайдзю № 8» избежало неловкой локализации: название аниме на русском вызвало бы смешки — вот как переводится это слово «Кайдзю № 8» избежало неловкой локализации: название аниме на русском вызвало бы смешки — вот как переводится это слово Читать дальше 11 августа 2025
«Повторили ошибки НВО»: 2 сезон «Ван Пис» от Netflix в эпицентре «расового» скандала — всему виной темнокожая Виви «Повторили ошибки НВО»: 2 сезон «Ван Пис» от Netflix в эпицентре «расового» скандала — всему виной темнокожая Виви Читать дальше 11 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше