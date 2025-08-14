«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто

Хаяо Миядзаки — режиссёр, чьи работы давно стали эталоном анимационного искусства. «Унесённые призраками» (8.6 на IMDb), «Мой сосед Тоторо» (8.1 на IMDb), «Принцесса Мононоке» (8.3 на IMDb) — эти фильмы неизменно получают высшие оценки и признание зрителей всех возрастов.

Но в его фильмографии есть одна малоизвестная работа, которая часто остаётся в тени — «Великий детектив Холмс» (1984). И если большинство творений Миядзаки держат планку выше 8.0, то рейтинг этого сериала скромнее — всего 7.5.

Разбираемся, почему так.

Каким получился «Холмс» Миядзаки?

Это сериал, состоящий из 26 серий. Миядзаки участвовал только в создании 6 эпизодов сериала, а остальное — дело рук других аниматоров.

Однако если присмотреться, влияние маэстро ощутимо и в других сериях. Дизайн персонажей, в том числе и характеры; пейзажи; атмосфера — всё это имеет схожие вайбы с популярными работами «Гибли».

Сам Шерлок Холмс здесь, во-первых, зверь, как и другие герои. А, во-вторых, он не высокомерный гений, а молодой, обаятельный профессионал без спеси, который с лёгкостью находит общий язык с детьми. Кстати, детей в сериале тоже много — особенно в эпизодах, над которыми работал сам Миядзаки.

Но если стиль узнаваем,а герои — добряки, то из-за чего же тогда рейтинг ниже?

Почему зрители ставят низкие оценки

Несмотря на всё вышесказанное, «Великий детектив Холмс» — откровенно детский проект. И это главная причина, по которой взрослая аудитория, привыкшая к глубине других работ Миядзаки, иногда разочаровывается.

По словам зрителей, в глаза бросается сразу 4 нюанса:

упрощённые сюжеты — истории довольно прямолинейны, без сложных интриг;

— истории довольно прямолинейны, без сложных интриг; детский юмор — шутки могут казаться наивными;

— шутки могут казаться наивными; карикатурные злодеи — если положительные герои проработаны хорошо, то отрицательные часто сводятся к шаблонным жадным и глупым типажам;

— если положительные герои проработаны хорошо, то отрицательные часто сводятся к шаблонным жадным и глупым типажам; далеко от оригинала — поклонники книг Конан Дойла могут быть недовольны тем, что Холмс здесь совсем другой, да и сюжеты сильно изменены.

«Они испортили "Шерлока Холмса" дважды: и отойдя от книг, и сделав его детским. Можно было сохранить дух оригинала, но создатели явно решили, что их целевая аудитория — дети»,

«Сразу приходит в голову, почему после "Холмса" Миядзаки отказался работать с сериалами. Хронометраж (20 минут) не позволяет создавать мир, а только быстро его штамповать», — пишут на Кинопоиске слегка разочарованные пользователи.

Вывод: кому стоит смотреть?

Если вы уже выросли из сказок и хотите познакомиться с творчеством Миядзаки — начинайте с «Унесённых призраками», «Тоторо» или «Ходячего замка». Но если ищете добрый, красивый мультфильм для ребёнка — «Великий детектив Холмс» станет отличным выбором.

Да, он, может, и не дотягивает до уровня легендарных работ мэтра, но у него есть свои сильные стороны. А рейтинг 7.5 — это не приговор, а просто повод понять: это не шедевр, но вполне милая и душевная история.

Ранее мы писали: «Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть