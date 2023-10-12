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Испортила всю жизнь: Бабкина раскрыла правду об отношениях с Гором

12 октября 2023 12:30
Испортила всю жизнь: Бабкина раскрыла правду об отношениях с Гором

Покаялась во всех грехах.

Надежда Бабкина не жалеет о своих отношениях с Евгением Гором. Певица отхватила красавчика, который моложе на 30 лет. В отличие от артистки, у него есть повод рвать на себе волосы.

Гражданский муж знаменитости известен как успешный бизнесмен. Однако он мог построить сольную карьеру и даже пытался это сделать. Популярности добиться не вышло. Но не потому, что музыкант обделен талантом. Палки в колеса ему вставила связь с директором театра «Русская песня».

Исполнительница даже не скрывает, что испортила жизнь своему избраннику.

«Вы думаете, ко мне все хорошо относятся? Нет», — заметила она в беседе с порталом «Вокруг ТВ».

По словам звезды, в узких кругах Гора прозвали Бабкинским. Недоброжелатели Надежды Георгиевны перекрывают кислород ее возлюбленному. Он об этом знает, но мирится с ситуацией.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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