Испортила такую фигуру: Климова в бикини сверкнула тату на видном месте

Екатерина Климова стабильно входит в списки самых привлекательных российских актрис. Поклонники восхищены ее внешностью: темными густыми волосами, правильными чертами лица и отличной фигурой. Звезда кино не боится показывать себя в соцсетях без макияжа и фильтров, ведь даже в таком образе 45-летняя Климова кажется намного моложе своего возраста.

Но некоторые особо внимательные поклонники нашли во внешнем виде артистки один существенный недостаток. На днях знаменитость продемонстрировала пляжный снимок в купальнике. Раздельное бикини подчеркивало стройность актрисы, а удачный ракурс демонстрировал заметную татуировку на ее бедре в виде переплетенных узоров.

И такая любовь экранной «скромницы» к рисункам на теле удивила ее фанатов. До этого Климова предпочитала скрывать, что обладает столь заметным тату. По мнению пользователей Сети, если раньше звезда была идеальна, то теперь только испортила себя этой объемной отметиной.