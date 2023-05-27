Испортила природную красоту: народ в ужасе от перекроившей себя Кабаевой (фото)

Алина Кабаева крайне редко появляется на светских мероприятиях, да и вообще в инфополе. Поэтому любой ее «выход», как правило, производит эффект разорвавшейся бомбы. Каждый миллиметр на лице и теле спортсменки фанаты и хейтеры рассматривают под микроскопом.

И если одни восхваляют утонченный стиль и вечную молодость прославленной гимнастки, то другие видят ровно противоположное — плохо подобранную одежду, неудачный макияж и хирургические вмешательства на лице, которые, к слову, сама Кабаева не подтверждала, но и не опровергала.

Поездка звезды спорта в средневековый храм Дмитрия Солунского с благой целью вызвала вспышку необоснованного хейта в Сети.