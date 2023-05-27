Испортила природную красоту: народ в ужасе от перекроившей себя Кабаевой (фото)
Появление гимнастки наделало много шума в Сети.
Алина Кабаева крайне редко появляется на светских мероприятиях, да и вообще в инфополе. Поэтому любой ее «выход», как правило, производит эффект разорвавшейся бомбы. Каждый миллиметр на лице и теле спортсменки фанаты и хейтеры рассматривают под микроскопом.
И если одни восхваляют утонченный стиль и вечную молодость прославленной гимнастки, то другие видят ровно противоположное — плохо подобранную одежду, неудачный макияж и хирургические вмешательства на лице, которые, к слову, сама Кабаева не подтверждала, но и не опровергала.
Поездка звезды спорта в средневековый храм Дмитрия Солунского с благой целью вызвала вспышку необоснованного хейта в Сети.
«Уникальный пример того, как с неограниченными ресурсами не получается выглядеть хотя бы на троечку. И как ненужной пластикой можно испортить природную красоту», «Она себя в зеркале видела? Надо же себя так перекроить», «Вкуса у человека нет», — негодуют фанаты в Telegram-канале «Небесная грация».