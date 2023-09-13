Испортила квартиру Муравьевой: не поверите, что стало с горе-дизайнером «Квартирного вопроса»

Кто не мечтает о бесплатном ремонте от настоящих профессионалов своего дела? В 2007 году Ирина Муравьева стала участницей программы «Квартирный вопрос». Известная актриса хотела кухню в стилистике начала XX века. Предаваясь мечтам, звезда «Самой обаятельной и привлекательной» уехала в отпуск, а вернувшись, пришла в ужас от результата.

Дизайн от декоратора Виктории Кручининой разочаровал и зрителей, и саму артистку. У Муравьевой фарфоровая плитка на стенах вызывала ассоциации с моргом. Ремонт признали наиболее неудачным за всю историю программы. Однако Кручининой удалось быстро восстановить свою репутацию.

После ухода из телешоу дизайнер основала собственное бюро, которое занимается отделкой квартир. Виктория Кручинина вдохновляется лучшими образцами современности, и, кажется, ей удалось значительно улучшить свои профессиональные навыки.