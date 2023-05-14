Испортил всю жизнь: Кончаловский публично плюнул в Михалкова

В звездном семействе не все гладко.

Егор Кончаловский не гордится родственными связями с Никитой Михалковым. Режиссер выступил с громким заявлением, из которого следует, что он был бы рад не иметь с именитым киноделом ничего общего.

В одном из интервью постановщик публично плюнул в звездного дядю и ясно дал понять, что тот испортил ему жизнь. По уверению Кончаловского, его карьера могла сложиться куда удачнее, если бы не семья.

Многим казалось, что режиссер находится под покровительством Михалкова, но, оказалось, что это не так.

«Родственники мне только мешают», — отметил Егор Андреевич в беседе с порталом «Интервью».

По словам звезды, он нигде не чувствует себя на своем месте, поскольку для всех является «чужим».

В качестве доказательства Кончаловский привел тот факт, что из-за родства с Никитой Сергеевичем его никогда не зовут на крупные фестивали. Такое положение дел племянник Михалкова считает крайне несправедливым.