Испортил образ: Киркоров сдал Нетребко с потрохами в самый неожиданный момент

Анна Нетребко пережила непростые времена. Как только показалось, что трудности остались в прошлом, Филипп Киркоров взял да и ляпнул такое, что подмочило репутацию оперной дивы.

В соцсетях певец поздравил коллегу с днем рождения, припомнив один неприятный эпизод из ее прошлого. Не так давно артистка, вопреки протестам, вернулась на сцену Берлинской оперы, но теперь есть вероятность того, что ее снова погонят прочь. В самый неподходящий момент поп-король сдал Нетребко с потрохами, испортив ее образ.

Экс-супруг Пугачевой напомнил всем, что свой путь к славе звезда начинала в родном Краснодаре, где мыла полы в театре. Многие давно забыли об этом факте из биографии знойной брюнетки. Вдобавок ко всему музыкант заговорил о том, что его соотечественница «бросила институциональный вызов оперному истеблишменту». Реакция мировой общественности на подобные заявления может быть непредсказуемой, а значит, карьере исполнительницы снова грозит опасность.