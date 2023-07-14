«Испорчу жизнь»: Домогаров сделал громкое заявление о Кончаловском

В течение многих лет Александр Домогаров был задействован в трех постановках Андрея Кончаловского на сцене театра Моссовета. Он играл Леонида Гаева в спектакле «Вишневый сад», Александра Вершинина в «Трех сестрах» и Михаила Астрова в «Дяде Ване». Зрители были в восторге от перевоплощений любимого артиста, но не так давно руководство театра решило заменить Домогарова во всех трех постановках.

Как оказалось, произошло это из-за позиции самого Домогарова. Он не был доволен политикой художественного руководителя сцены Евгения Марчелли, поэтому его начали убирать из постановок. И Кончаловский не стал вставать на его сторону.

«Мне понятно, что теперь я не в его орбите», — признается Домогаров.

При этом артист не скрывает: он не собирается облегчать жизнь своим коллегам. Он не будет специально уходить из театра, которому посвятил не один год.