«Испорчу жизнь»: Домогаров сделал громкое заявление о Кончаловском
Конфликт артиста и тетра Моссовета продолжает набирать обороты.
В течение многих лет Александр Домогаров был задействован в трех постановках Андрея Кончаловского на сцене театра Моссовета. Он играл Леонида Гаева в спектакле «Вишневый сад», Александра Вершинина в «Трех сестрах» и Михаила Астрова в «Дяде Ване». Зрители были в восторге от перевоплощений любимого артиста, но не так давно руководство театра решило заменить Домогарова во всех трех постановках.
Как оказалось, произошло это из-за позиции самого Домогарова. Он не был доволен политикой художественного руководителя сцены Евгения Марчелли, поэтому его начали убирать из постановок. И Кончаловский не стал вставать на его сторону.
«Мне понятно, что теперь я не в его орбите», — признается Домогаров.
При этом артист не скрывает: он не собирается облегчать жизнь своим коллегам. Он не будет специально уходить из театра, которому посвятил не один год.
«Могу одно сказать: я им испорчу жизнь, потому что не уйду. Они не придумают способ, как меня убрать», — цитирует слова артиста «СтарХит».