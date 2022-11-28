Исполнителя I Believe I Can Fly посадили на 30 лет: причина не укладывается в голове

В 1996 году на экраны вышла спортивная комедия «Космический джем». Главную музыкальную тему для детского фильма доверили рэперу R. Kelly. Песня I Believe I Can Fly мгновенно стала хитом и принесла музыканту бешеную популярность, плоды которой он пожинал все эти годы. И лишь немногие догадывались, что деньги и слава развязали ему руки.

В прошлом году исполнителя приговорили к 30 годам тюрьмы. Выяснилось, что он неоднократно состоял в связи с несовершеннолетними. Более того, R. Kelly держал девушек в своем доме как рабынь. Узнать об этом удалось благодаря откровениям одной из его жертв: Джеронда Пэйс подробно рассказала, каким издевательствам подвергалась в особняке певца.

Всего R. Kelly было предъявлено более 10 обвинений, а число свидетелей, выступивших на заседаниях, перевалило за 45 человек. Жертвы раскрыли, что певец держал их взаперти, без возможности общаться с родственниками. Он говорил девушкам, что и когда есть, диктовал правила подбора одежды. В список жертв заочно вошла даже первая жена рэпера: на 15-летней Алии R. Kelly женился в 1994 году, подделав ее документы. Что девушка пережила в браке с рэпером, остается тайной, ведь она скончалась в ДТП в 2001 году.