Исполнителя хита «Сиреневый туман» не узнать: в его годы так выглядеть неприлично

В 90-х хит «Сиреневый туман» пели все россияне. Исполнитель песни Владимир Маркин стал настоящей звездой и любимцем женщин. И это неудивительно, ведь артист обладал импозантной внешностью, шикарными усами и бархатным голосом. Что стало с Маркиным спустя столько лет?

Совсем недавно звезде 90-х исполнилось 64 года. Владимира Николаевича до сих пор помнят по его легендарной песне, которая стала визитной карточкой Маркина. Не менее популярным стал и другой шлягер музыканта «Я готов целовать песок», который он исполнил в конце 80-х.

Постепенно музыкальная карьера Маркина пошла на спад. Но артист не растерялся и переключился на другое ремесло. Он открыл свой ресторан, которому дал название «Сиреневый туман». А примерно десять лет назад Владимир Николаевич увлекся политикой. Певец уже давно женат и счастлив в браке со своей единственной.

Сегодня Маркин выглядит моложе, чем когда-либо. Он заметно постройнел и поменял стиль — теперь вместо костюмов он предпочитает джинсы и футболки. Лишь усы и очки остаются неизменными атрибутами. Фанаты считают, что в его годы так выглядеть просто неприлично.