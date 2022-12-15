Исполнения какого желания Хюррем-султан боялась так же сильно, как ее враги

Каждый день она просила, чтобы ее мечта никогда не сбылась.

Хюррем-султан попала в Османскую империю будучи юной девушкой. На ее деревню напали татары, которые убили всех мужчин, а женщин забрали в плен. И с того времени будущая избранница султана Сулеймана мечтала, чтобы империя развалилась, а вместе с ней погибли и люди, испортившие ее жизнь.

В то время Хюррем, носившая еще имя Александра, была уверена, что ее захватчики должны непременно погибнуть. Она не догадывалась, что уже спустя несколько месяцев будет считать Османскую империю своим домом, поэтому на корабле, плывущем в Стамбул, она во всеуслышание прокляла своих захватчиков.

В будущем Хюррем не раз вспоминала о своих громких словах. Она искренне боялась, что ее новый дом может пасть, как она сама того желала. А жители империи, которых еще не так давно она считала врагами, тоже боялись, что ее желание сбудется.

В итоге судьба избранницы султана Сулеймана сложилась иначе. Она прожила долгую жизнь в Османской империи, которую считала своим домом.