Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам)

Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам)

21 февраля 2026 08:56
Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам)

Эти киноленты не так часто на слуху, так что будьте готовы.

Масленичная неделя в самом разгаре, и у многих на кухнях уже вовсю шкворчат сковородки. Запах блинов сейчас, кажется, витает везде, а в голове сами собой всплывают цитаты из любимых фильмов. Советское кино вообще умело снимать про еду с душой, и блины там появлялись часто и вкусно.

Мы решили не отставать от темы и собрали для вас небольшую проверку. Надо будет угадать фильм или мультфильм по цитате о блинах. Казалось бы, всё просто и знакомо, но на деле многие фразы уже успели подзабыться.

Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чай и пробуйте вспомнить золотой фонд нашей киноклассики. Получится с первого раза или придётся подглядывать в ответы?

Ранее мы писали: Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино)

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Чей туфля?»: если ответите на этот и еще 4 вопроса – вы точно знаток кино СССР (сложный тест по цитатам) «Чей туфля?»: если ответите на этот и еще 4 вопроса – вы точно знаток кино СССР (сложный тест по цитатам) Читать дальше 21 февраля 2026
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Читать дальше 22 февраля 2026
Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы Читать дальше 21 февраля 2026
Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею Читать дальше 21 февраля 2026
Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике) Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике) Читать дальше 21 февраля 2026
Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Читать дальше 20 февраля 2026
Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше