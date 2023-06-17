«Испанский стыд»: люди в ужасе от правды об одаренном Витасе

Образ Витаса и его умение держаться на сцене в свое время оказывали на публику неизгладимое впечатление. Костюмы, напоминающие нечто космическое, и фальцет исполнителя действительно завораживали всех присутствующих в зале. Однако слушатели все же отмечали, что певец часто фальшивит, а некоторые звуки и вовсе получаются смазанными.

После подобных замечаний артист стал чаще выступать под фонограмму и как будто боялся продемонстрировать свои настоящие вокальные данные. Впрочем, это не помешало ему закрепиться на эстраде. Автор YouTube-канала Umanchannel считает, что такой ошеломительный успех является заслугой продюсера Витаса. Именно Сергей Пудовкин превратил певца с плохим слухом в звезду мирового масштаба.