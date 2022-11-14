Испанский стыд: иностранцы разглядели немыслимое в российском мультфильме

А все из-за одного имени.

Казалось бы, между мультфильмом «Князь Владимир» и современными отечественными политиками нет никакой связи, но зарубежные зрители ее все же разглядели. Анимационный проект 2004 года подвергся критике, которая россиянам бы и в голову не пришла.

Как ни странно, историю о древней Руси обвинили в пропаганде, но не только.

«Сюжет мутный и чересчур ура-патриотичный. А само имя главного героя наводит на подозрения...» — высказался один из рецензентов-иностранцев.

Каким образом он провел параллель между историческим персонажем XI века и нынешним президентом РФ, российские пользователи понять не смогли. Как и увидеть ту самую пропаганду, на которую пожаловалась часть заокеанских зрителей.