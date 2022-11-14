Испанский стыд: иностранцы разглядели немыслимое в российском мультфильме
А все из-за одного имени.
Казалось бы, между мультфильмом «Князь Владимир» и современными отечественными политиками нет никакой связи, но зарубежные зрители ее все же разглядели. Анимационный проект 2004 года подвергся критике, которая россиянам бы и в голову не пришла.
Как ни странно, историю о древней Руси обвинили в пропаганде, но не только.
«Сюжет мутный и чересчур ура-патриотичный. А само имя главного героя наводит на подозрения...» — высказался один из рецензентов-иностранцев.
Каким образом он провел параллель между историческим персонажем XI века и нынешним президентом РФ, российские пользователи понять не смогли. Как и увидеть ту самую пропаганду, на которую пожаловалась часть заокеанских зрителей.
«У некоторых явные симптомы паранойи. Просто "поликлиника" какая-то. Что такого подозрительного в названии? Это очень распространенное имя», «Имя, конечно, очень подозрительное... Я надеюсь, что им не перевели его значение», «Испанский стыд», — посетовали комментаторы.