Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Испанский стыд: иностранцы разглядели немыслимое в российском мультфильме

Испанский стыд: иностранцы разглядели немыслимое в российском мультфильме

14 ноября 2022 08:10
Испанский стыд: иностранцы разглядели немыслимое в российском мультфильме

А все из-за одного имени.

Казалось бы, между мультфильмом «Князь Владимир» и современными отечественными политиками нет никакой связи, но зарубежные зрители ее все же разглядели. Анимационный проект 2004 года подвергся критике, которая россиянам бы и в голову не пришла.

Как ни странно, историю о древней Руси обвинили в пропаганде, но не только.

«Сюжет мутный и чересчур ура-патриотичный. А само имя главного героя наводит на подозрения...» — высказался один из рецензентов-иностранцев.

Каким образом он провел параллель между историческим персонажем XI века и нынешним президентом РФ, российские пользователи понять не смогли. Как и увидеть ту самую пропаганду, на которую пожаловалась часть заокеанских зрителей.

«У некоторых явные симптомы паранойи. Просто "поликлиника" какая-то. Что такого подозрительного в названии? Это очень распространенное имя», «Имя, конечно, очень подозрительное... Я надеюсь, что им не перевели его значение», «Испанский стыд», — посетовали комментаторы.

Фото: Кадр из мультфильма "Князь Владимир" (2004)
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video