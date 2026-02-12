Испанский хоррор Netflix досматривает лишь 1 человек из 100: зрители от ужаса даже уходили из кинотеатров

Картина выходила в ограниченный прокат, собрала под 7 000 000 долларов и несколько тысяч сожженных нервных клеток.

В российском прокате этот ужастик проходил как «Уиджи: Проклятие Вероники» – и с ходу получал скромные 5,4 на «КП». Обычный средний ужастик, каких десятки, скажете вы? Только вот на IMDb – крепкие для жанра 6,2, на Rotten Tomatoes – 86% от критиков. И тогда я начал копать.

В оригинале фильм – просто Verónica, испанский хоррор Пако Пласы, автора великолепного «Репортажа». И по данным Netflix, фильм якобы досматривает лишь 1 зритель из 100.

«Я смотрю это один. Мне уже дважды хотелось выключить…», «Я сидел в кинотеатре и ушел минут за 20 до конца», – цитируют перепуганных зрителей в американском журнале Hello!

Досмотревшие хоррор зрители хвалят его за атмосферу и финал, признаваясь, что им было физически не по себе.

История о сеансе с доской и последующих странностях дома подается как реконструкция полицейского отчета – с религиозным подтекстом, семейной драмой и нарастающим ощущением угрозы. И все это – по мотивам нашумевшего в Европе дела Эстефании Гутьеррес Ласаро

Так откуда же низкие оценки в России? Моя версия: дело в локализации.

В названии фигурирует «Уиджи» – и фильм автоматически ассоциируется с голливудским «Уиджи: Доска дьявола», собравшем в прокате $100 миллионов при бюджете всего в 5.

Зритель ждет очередной аттракцион, а получает медленный, давящий испанский кошмар. Маркетинг сыграл злую шутку – и спрятал по-настоящему тревожный хоррор под чужой вывеской.