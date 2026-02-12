Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Испанский хоррор Netflix досматривает лишь 1 человек из 100: зрители от ужаса даже уходили из кинотеатров

Испанский хоррор Netflix досматривает лишь 1 человек из 100: зрители от ужаса даже уходили из кинотеатров

12 февраля 2026 08:27
Испанский хоррор Netflix досматривает лишь 1 человек из 100: зрители от ужаса даже уходили из кинотеатров

Картина выходила в ограниченный прокат, собрала под 7 000 000 долларов и несколько тысяч сожженных нервных клеток.

В российском прокате этот ужастик проходил как «Уиджи: Проклятие Вероники» – и с ходу получал скромные 5,4 на «КП». Обычный средний ужастик, каких десятки, скажете вы? Только вот на IMDb – крепкие для жанра 6,2, на Rotten Tomatoes – 86% от критиков. И тогда я начал копать.

В оригинале фильм – просто Verónica, испанский хоррор Пако Пласы, автора великолепного «Репортажа». И по данным Netflix, фильм якобы досматривает лишь 1 зритель из 100.

Испанский хоррор Netflix досматривает лишь 1 человек из 100: зрители от ужаса даже уходили из кинотеатров

«Я смотрю это один. Мне уже дважды хотелось выключить…», «Я сидел в кинотеатре и ушел минут за 20 до конца», – цитируют перепуганных зрителей в американском журнале Hello!

Досмотревшие хоррор зрители хвалят его за атмосферу и финал, признаваясь, что им было физически не по себе.

История о сеансе с доской и последующих странностях дома подается как реконструкция полицейского отчета – с религиозным подтекстом, семейной драмой и нарастающим ощущением угрозы. И все это – по мотивам нашумевшего в Европе дела Эстефании Гутьеррес Ласаро

Испанский хоррор Netflix досматривает лишь 1 человек из 100: зрители от ужаса даже уходили из кинотеатров

Так откуда же низкие оценки в России? Моя версия: дело в локализации.

В названии фигурирует «Уиджи» – и фильм автоматически ассоциируется с голливудским «Уиджи: Доска дьявола», собравшем в прокате $100 миллионов при бюджете всего в 5.

Зритель ждет очередной аттракцион, а получает медленный, давящий испанский кошмар. Маркетинг сыграл злую шутку – и спрятал по-настоящему тревожный хоррор под чужой вывеской.

Фото: Кадр из фильма «Уиджи: Проклятие Вероники» (2017)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Читать дальше 26 мая 2026
«Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 «Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 Читать дальше 26 мая 2026
«Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi «Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi Читать дальше 26 мая 2026
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Читать дальше 26 мая 2026
Сходил на лучший ужастик года – 5 причин и вам бежать на «Обсессию» со всех ног: «Кринжово, кайфово, страшно – спать я больше не смогу» Сходил на лучший ужастик года – 5 причин и вам бежать на «Обсессию» со всех ног: «Кринжово, кайфово, страшно – спать я больше не смогу» Читать дальше 24 мая 2026
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал Читать дальше 26 мая 2026
Толпы в кино и крики «это лучший фильм ужасов»: жуткая новинка собрала прокате в 70 раз больше своего бюджета Толпы в кино и крики «это лучший фильм ужасов»: жуткая новинка собрала прокате в 70 раз больше своего бюджета Читать дальше 25 мая 2026
Netflix снова попал в точку: звёзды «Игры в кальмара» №388 и №149 снялись в триллере, который сравнивают с «Паразитами» и «Чёрным зеркалом» Netflix снова попал в точку: звёзды «Игры в кальмара» №388 и №149 снялись в триллере, который сравнивают с «Паразитами» и «Чёрным зеркалом» Читать дальше 24 мая 2026
На этот свежий хоррор «не позорно сходить в кино»: сняли за «копейки», а получили 95% свежести – «посмотрела на одном дыхании» На этот свежий хоррор «не позорно сходить в кино»: сняли за «копейки», а получили 95% свежести – «посмотрела на одном дыхании» Читать дальше 24 мая 2026
Disney уводит фанатов «Уэнсдэй» прямо из-под носа Netflix: новый сериал — почти копия, а на подходе еще и замена «Зачарованным» Disney уводит фанатов «Уэнсдэй» прямо из-под носа Netflix: новый сериал — почти копия, а на подходе еще и замена «Зачарованным» Читать дальше 26 мая 2026
«Платье рвали и хватали»: Лилли из «Игры престолов» после финала попала в секту и дурдом – ясно, почему больше не снимается «Платье рвали и хватали»: Лилли из «Игры престолов» после финала попала в секту и дурдом – ясно, почему больше не снимается Читать дальше 26 мая 2026
Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее Читать дальше 26 мая 2026
Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10 Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10 Читать дальше 26 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше