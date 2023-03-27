Испанская певица ввела народ в ступор своим платьем: такой фасон вы еще не видели

Восходящая звезда южноевропейской поп-сцены, 26-летняя певица и актриса Ана Мена за семь лет музыкальной карьеры стала самой популярной исполнительницей Испании и Италии. В 14 лет она снялась с Антонио Бандерасом в фильме «Кожа, в которой я живу» и сыграла несколько ролей сериалах.

Певица записала два альбома. Последний (Bellodrama) она представила накануне.

Для презентации нового творения исполнительница выбрала откровенно провокационный наряд.

Обтягивающее черное платье длиной выше середины бедра подчеркивало стройную фигуру артистки. Эпицентром одеяния стало оригинальное декольте в форме перевернутого сердца. До неприличия сексапильный разрез был акцентирован тонкими лямками, пересекавшимися на солнечном сплетении. Спорного фасона, видимо, было недостаточно, поэтому Ана Мена уложила распущенные волосы так, чтобы они спадали на бюст артистки. Яркий образ она дополнила массивным браслетом на правом плече и аксессуарами на запястьях.