Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Испания, Британия и Корея: эти 3 детективных сериала высоко оценили на IMDb, но вы могли их не заметить

Испания, Британия и Корея: эти 3 детективных сериала высоко оценили на IMDb, но вы могли их не заметить

8 февраля 2026 08:27
«Иерро» (2019)

Криминальные проекты, которые получили достойные оценки и точно заслуживают внимания.

Если кажется, что хорошие детективные сериалы закончились, это не так. Просто часть сильных проектов прошла мимо многих зрителей, но с отличными рейтингами. Ниже - три варианта, которые смотрятся запоем.

«Иерро» (2019)

Сериал «Иерро» (IMDb 7.5, «Кинопоиск» 7.57) отправляет зрителя на Канарские острова - туда, где все друг друга знают и чужаков не любят.

Судью Канделу Монтес переводят на остров Эль-Иерро, и почти сразу она получает дело об убийстве парня накануне свадьбы. Главный подозреваемый - отец невесты Диас, местный влиятельный бизнесмен. И что самое интересное: судья и подозреваемый вынуждены работать рядом, потому что обоим нужен настоящий убийца.

«Ночные вызовы» (2022)

Британский сериал «Ночные вызовы» (IMDb 7.4, «Кинопоиск» 7.28) - детектив, который держится не только на преступлениях, но и на состоянии главного героя.

Инспектор Крис Карсон работает в ночной смене в Ливерпуле. Он устал, сорвался, потерял контакт с семьёй и оказался в службе экстренного реагирования. Теперь его напарница - молодая идеалистка, и вместе им приходится разбираться в грязных историях города, где каждая смена может закончиться плохо.

Испания, Британия и Корея: эти 3 детективных сериала высоко оценили на IMDb, но вы могли их не заметитьИспания, Британия и Корея: эти 3 детективных сериала высоко оценили на IMDb, но вы могли их не заметитьИспания, Британия и Корея: эти 3 детективных сериала высоко оценили на IMDb, но вы могли их не заметить«Убийственный парадокс» (2024)

Корейский сериал «Убийственный парадокс» (IMDb 7.1, «Кинопоиск» 7.25) начинается как случайная трагедия, а дальше превращается в опасную игру.

Студент Ли Тан случайно убивает человека, который напал на него. Позже выясняется: жертва была серийным убийцей. После этого Ли Тан начинает замечать в себе странную способность - он будто чувствует, кто перед ним. И постепенно парень превращается в охотника на преступников, пока за ним не выходит опытный полицейский.

По материалам дзен-канала Первый ряд.

Фото: Кадры из сериалов «Убийственный парадокс» (2024), «Иерро» (2019)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Читать дальше 20 февраля 2026
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза Читать дальше 20 февраля 2026
5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников» 5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников» Читать дальше 20 февраля 2026
«Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету «Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету Читать дальше 20 февраля 2026
Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Читать дальше 20 февраля 2026
«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают «Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают Читать дальше 19 февраля 2026
Третья серия все испортила: зрители заметили пугающее сходство «Первого отдела» с «Невским» – «неужели без этой фишки никак?» Третья серия все испортила: зрители заметили пугающее сходство «Первого отдела» с «Невским» – «неужели без этой фишки никак?» Читать дальше 19 февраля 2026
Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой Читать дальше 19 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше