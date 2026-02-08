Испания, Британия и Корея: эти 3 детективных сериала высоко оценили на IMDb, но вы могли их не заметить

Если кажется, что хорошие детективные сериалы закончились, это не так. Просто часть сильных проектов прошла мимо многих зрителей, но с отличными рейтингами. Ниже - три варианта, которые смотрятся запоем.

«Иерро» (2019)

Сериал «Иерро» (IMDb 7.5, «Кинопоиск» 7.57) отправляет зрителя на Канарские острова - туда, где все друг друга знают и чужаков не любят.

Судью Канделу Монтес переводят на остров Эль-Иерро, и почти сразу она получает дело об убийстве парня накануне свадьбы. Главный подозреваемый - отец невесты Диас, местный влиятельный бизнесмен. И что самое интересное: судья и подозреваемый вынуждены работать рядом, потому что обоим нужен настоящий убийца.

«Ночные вызовы» (2022)

Британский сериал «Ночные вызовы» (IMDb 7.4, «Кинопоиск» 7.28) - детектив, который держится не только на преступлениях, но и на состоянии главного героя.

Инспектор Крис Карсон работает в ночной смене в Ливерпуле. Он устал, сорвался, потерял контакт с семьёй и оказался в службе экстренного реагирования. Теперь его напарница - молодая идеалистка, и вместе им приходится разбираться в грязных историях города, где каждая смена может закончиться плохо.

«Убийственный парадокс» (2024)

Корейский сериал «Убийственный парадокс» (IMDb 7.1, «Кинопоиск» 7.25) начинается как случайная трагедия, а дальше превращается в опасную игру.

Студент Ли Тан случайно убивает человека, который напал на него. Позже выясняется: жертва была серийным убийцей. После этого Ли Тан начинает замечать в себе странную способность - он будто чувствует, кто перед ним. И постепенно парень превращается в охотника на преступников, пока за ним не выходит опытный полицейский.

По материалам дзен-канала Первый ряд.