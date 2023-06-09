Испанцы пересняли «Горько!» на свой лад: ремейк вызовет у россиян приступ хохота

Российская комедия «Горько!», вышедшая в 2013 году под режиссурой Жоры Крыжовникова, стала настоящим хитом и завоевала сердца многих зрителей. Фильм рассказывает историю молодоженов, которые мечтают устроить свою свадьбу по-европейски, но сталкиваются с нелепыми ситуациями и организационными проблемами.

Несмотря на некоторые отличия в культурных особенностях, картина вызвала позитивные эмоции у зрителей и стала известна за пределами России. Именно поэтому мексиканцы решили сделать свою версию этой забавной комедии. Ремейк под названием «Пока свадьба не разлучит нас» вышел в 2020 году и смог завоевывать сердца зрителей в Испании.

Режиссером стал Сантьяго Лимон, который постарался сохранить стиль и сюжет оригинальной картины. И у него это получилось: в этом можно убедиться, оценив старания латиноамериканских актеров.

Фильм не только показал хорошие кассовые сборы, но и заслужил похвалу от продюсера отечественной версии. Как отметил Илья Бурец, создатели «Горько!» принимали участие в монтаже, кастинге и адаптации шуток, поэтому даже россиян ремейк должен заставить хохотать так же сильно, как и оригинал.