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Испанцы пересняли «Горько!» на свой лад: ремейк вызовет у россиян приступ хохота

9 июня 2023 16:45
Испанцы пересняли «Горько!» на свой лад: ремейк вызовет у россиян приступ хохота

Создатели копии постарались на славу.

Российская комедия «Горько!», вышедшая в 2013 году под режиссурой Жоры Крыжовникова, стала настоящим хитом и завоевала сердца многих зрителей. Фильм рассказывает историю молодоженов, которые мечтают устроить свою свадьбу по-европейски, но сталкиваются с нелепыми ситуациями и организационными проблемами.

Несмотря на некоторые отличия в культурных особенностях, картина вызвала позитивные эмоции у зрителей и стала известна за пределами России. Именно поэтому мексиканцы решили сделать свою версию этой забавной комедии. Ремейк под названием «Пока свадьба не разлучит нас» вышел в 2020 году и смог завоевывать сердца зрителей в Испании.

Режиссером стал Сантьяго Лимон, который постарался сохранить стиль и сюжет оригинальной картины. И у него это получилось: в этом можно убедиться, оценив старания латиноамериканских актеров.

Фильм не только показал хорошие кассовые сборы, но и заслужил похвалу от продюсера отечественной версии. Как отметил Илья Бурец, создатели «Горько!» принимали участие в монтаже, кастинге и адаптации шуток, поэтому даже россиян ремейк должен заставить хохотать так же сильно, как и оригинал.

Испанцы пересняли «Горько!» на свой лад: ремейк вызовет у россиян приступ хохота
Фото: Кадр из фильма «Горько!» (2013), кадры из фильма «Пока свадьба не разлучит нас» (2020)
Ксения Куртукова
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