Испанцы готовы жениться только на русских женщинах из-за их трех особенностей

Тот факт, что русские мужчины без ума от соотечественниц и готовы их носить на руках, не нужно оспаривать. Однако новость о том, что испанцы теперь хотят жениться лишь на русских, для многих ошеломительна. У европейцев есть три очевидные причины боготворить россиянок.

Испанские мужчины уверены: нет в мире женщины красивее, чем русская. И дело не только в генетике и природных внешних данных. То, как россиянки следят за собой, сбивает с ног восторженных испанцев.

Россиянки, по мнению европейцев, разделяют традиционные семейные ценности. Русская красавица «знает свое место», не стремится к равноправию и сполна дает мужчине почувствовать себя защитником и добытчиком, чего нельзя сказать о феминистически настроенных испанках, которые привыкли делить пальму первенства со своими избранниками.

Россиянки остроумны, легки в общении, с ними приятно проводить время. Русская женщина способна поддержать беседу на любую тему, в то время как испанка не готова «стелиться» перед возлюбленным и тратить время на праздные диалоги, которые ей не интересны.

Вот почему в качестве жены возле себя испанцы хотят видеть русских красавиц, а не своих соотечественниц. Об этом пишет портал Femmie .