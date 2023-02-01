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Киноафиша Статьи Искусственный интеллект показал самую красивую актрису России: пластический хирург не согласен

Искусственный интеллект показал самую красивую актрису России: пластический хирург не согласен

1 февраля 2023 13:30
Искусственный интеллект показал самую красивую актрису России: пластический хирург не согласен

Представления человека и машины о прекрасном никогда не различались так сильно.

Светлана Ходченкова — самая красивая женщина по версии искусственного интеллекта, к такому выводу пришли в журнале Woman. Там проанализировали фотографии нескольких российских актрис в специальных программах.

Чтобы проверить выбор машин, издание обратилось за экспертизой к пластическому хирургу и косметологу Надежде Петраш. Она с вердиктом ИИ не согласна: у звезды картины «Благословите женщину» слишком худое лицо. Да и следов врачебного вмешательства многовато: инъекции гиалуроновой кислоты и ботокса, нитевая подтяжка лица «утащила» края век вместе с бровями слишком высоко. До «золотого сечения» — стандарта идеального лица, при котором оно делится на ровные трети по горизонтали и вертикали — Ходченковой тоже далеко. Как считает Петраш, нижняя треть лица слишком явно выражена.

Искусственный интеллект показал самую красивую актрису России: пластический хирург не согласен

Идеалом красоты пластический хирург назвала Юлию Пересильд. Актриса из ленты «Время первых» пытается корректировать возрастные изменения аккуратно, ее пропорции лица Петраш сочла максимально близкими к совершенству. К слову, машинный «анализатор прекрасного» дал Пересильд 74%, что лишь двумя процентами меньше, чем у Ходченковой.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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