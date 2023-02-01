Искусственный интеллект показал самую красивую актрису России: пластический хирург не согласен

Представления человека и машины о прекрасном никогда не различались так сильно.

Светлана Ходченкова — самая красивая женщина по версии искусственного интеллекта, к такому выводу пришли в журнале Woman . Там проанализировали фотографии нескольких российских актрис в специальных программах.

Чтобы проверить выбор машин, издание обратилось за экспертизой к пластическому хирургу и косметологу Надежде Петраш. Она с вердиктом ИИ не согласна: у звезды картины «Благословите женщину» слишком худое лицо. Да и следов врачебного вмешательства многовато: инъекции гиалуроновой кислоты и ботокса, нитевая подтяжка лица «утащила» края век вместе с бровями слишком высоко. До «золотого сечения» — стандарта идеального лица, при котором оно делится на ровные трети по горизонтали и вертикали — Ходченковой тоже далеко. Как считает Петраш, нижняя треть лица слишком явно выражена.

Идеалом красоты пластический хирург назвала Юлию Пересильд. Актриса из ленты «Время первых» пытается корректировать возрастные изменения аккуратно, ее пропорции лица Петраш сочла максимально близкими к совершенству. К слову, машинный «анализатор прекрасного» дал Пересильд 74%, что лишь двумя процентами меньше, чем у Ходченковой.