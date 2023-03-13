Искры летят: вот как ведут себя при расставании огненные знаки Зодиака

Расставание с Овном, Львом и Стрельцом не обойдется без скандала.

О горячем темпераменте огненных знаков ходят легенды. Овен, Лев и Стрелец - жаркая зодиакальная тройка, которая сводит с ума представителей противоположного пола. Отношения с этими знаками полны ярких и чувственных моментов, но если доходит до расставания, огненный характер дает знать о себе и тут. Не стоит рассчитывать на то, что разрыв с представителями этой стихии пройдет быстро и безболезненно - прежде чем отпустить бывшую или бывшего, Овен, Лев и Стрелец хорошенько потреплют нервы.

Овен

Представители весеннего огненного знака - настоящие собственники. Они с трудом примиряются с мыслью, что больше не оказывают на бывшего партнера такого же влияния, как прежде, и это сильно их раздражает.

Поэтому после расставания с Овном искры будут лететь не меньше, чем во время совместного проживания.

Этот знак быстро найдет утешение в объятиях новой пассии, но и покоя предыдущему избраннику не даст.

Уроженцы знака будут регулярно напоминать о себе с помощью эмоциональных комментариев и реакций в соцсетях, публичного выяснения отношений при встрече, открытой ревности к новому партнеру экса.

Лев

Люди, рожденные под знаком Льва, исповедуют принцип “все или ничего”. В проявлении своих чувств они часто доходят до крайностей. Если по уши влюблены - будут осыпать подарками, ласками и комплиментами. Если ненавидят, то дело плохо.

А возненавидеть Лев может своего бывшего, если он или она была инициатором расставания.

Эго огненного знака не может смириться с тем, что его сочли недостаточно хорошим партнером для дальнейших отношений.

В этом случае Лев обязательно будет мстить бывшему, играть на его слабостях, пытаться развести на ревность. Оставаться безучастным к выходкам этого знака сложно, поэтому нервы экса могут серьезно пострадать.

Стрелец

Легкий и свободолюбивый Стрелец, пожалуй, легче остальных огненных знаков отпускает прошлые отношения. Правда, без стычек и конфликтов все равно не обойдется - ну не могут представители этой стихии иначе.

Если Стрелец при разрыве счел себя оскорбленным и задетым, то он непременно будет рассказывать общим друзьям и знакомым, какой редкостной кикиморой оказалась предыдущая пассия, плакаться в жилетку и публично страдать.

Бывшим избранникам Стрельца необходимо помнить о том, что в глубине души этот знак большой ребенок и таким образом требует к себе внимания. Поддаваться ли на его провокации или нет, каждый решает для себя сам.