Искру Полякову не узнать: на что пошла «правильная девочка» ради денег

Ирина Чериченко не из тех, кто может похвастаться безупречной репутацией. Актриса имела серьезные проблемы с законом, в чем решила публично покаяться.

В молодости звезда фильма «Завтра была война» отправилась на заработки в Испанию. Там воплотившая Искру Полякову актриса работала танцовщицей и каждую неделю получала около 45 долларов. Жизнь текла своим чередом, пока на пляже Чериченко не познакомилась с двумя молодыми людьми.

В ходе оживленной беседы те поинтересовались, кем работает и сколько зарабатывает артистка. Узнав подробности, незнакомцы предложили Ирине 50 долларов в день за то, что она будет возить их на своей машине. Ради денег она согласилась, тем самым совершив роковую ошибку.

Все закончилось тем, что молодых людей арестовали — Чериченко оказалась среди них. Выяснилось, что новые друзья артистки распространяли запрещенные препараты.

Преступники сразу заявили полицейским, что их приятельница ничего не знала, но звезде все равно пришлось провести в тюрьме какое-то время. Как отметила актриса в рамках программы «Судьба человека», после этого ее депортировали из страны, а на карьере танцовщицы она решительно поставила крест.