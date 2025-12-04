«Искренне не мог поверить своим глазам»: новый «Аватар: Пламя и пепел» вершит историю — Кэмерон лишил первых зрителей дара речи

Первые отзывы на «Аватар 3: Пламя и пепел» уже прилетели — и критики, мягко говоря, удивлены. Джеймс Кэмерон снова умудрился провернуть то, что остальные режиссеры делают только раз в жизни: снять продолжение, которое выглядит не как «еще одна часть», а как совершенно новый уровень визуального безумия.

Самое важное — критики называют третью часть самой зрелищной из всей трилогии. Мы с вами сможем увидеть этот шедевр в кинотеатрах с 25 декабря.

О чем будет фильм?

После трагической гибели Нетейама в финале «Пути воды» семья Джейка Салли сломлена и выжата изнутри. Они пытаются найти тихий угол у клана Меткайина, но на Пандоре, как обычно, не получится расслабиться.

На сцену выходит Пепельный народ — воинственное племя на’ви, живущее среди вулканов и отвергшее Эйву. Их предводительница Варанг (Уна Чаплин) заключает союз с Куоритчем — тем самым бывшим врагом Джейка, который теперь живёт в теле рекомбинанта.

Впервые врагом становится не человек, а часть самого народа на’ви. А колонизаторы — уже не единственный источник зла.

Что именно хвалят?

Здесь присутстует магия, ради которой миллионы бежали в IMAX еще в 2009-м. Визуальные эффекты, масштаб, ритм — все на запредельном уровне. Кэмерон, судя по отзывам, снова находит способы удивлять, причем не один раз за фильм, а раз по шесть.

Это настоящий визуальный пир, который поднимает "Пандору" на невиданную ранее высоту. Были моменты, когда я искренне не мог поверить своим глазам.

Джеймс Кэмерон снова это сделал! "Аватар: Пламя и пепел" потрясает от начала и до конца, — говорят критики.

Звучит так, будто режиссер, который уже десятилетиями соревнуется только сам с собой, вытащил из рукава какой-то невменяемый туз, чтобы вершить историю. Некоторые критики отмечают: доля сюжетных ходов напоминает предыдущие две части. Но тут же уточняют — новые элементы все перекрывают. Материал настолько богатый и масштабный, что на фоне него любые повторы воспринимаются как часть большого полотна.

В этом фильме есть эпизод, который выглядит как "Безумный Макс: Дорога ярости" в сочетании с "Пиратами Карибского моря", и он происходит в первом акте фильма.

Мы говорим про фильм, который снимали три года подряд, одновременно с «Путем воды», с новой технологией подводного захвата движения и кучей задержек. Ожидания были астрономическими — и, похоже, Кэмерон снова не подвел. Ну что ж… до премьеры осталось совсем чуть-чуть.

