Исконно русский цвет волос есть у единиц: проверьте и вы себя

Русские женщины всегда считались одними из самых красивых в мире. Известный дизайнер Коко Шанель работала только с русскими манекенщицами, так как считала их эталоном красоты. Но какая же она, эта знаменитая красота, знают далеко не все.

Многие считают, что типичная россиянка светловолосая и голубоглазая. На самом деле это не совсем так. У большинства русских девушек волосы русые: от пепельных до каштановых. Только 14% россиянок темноволосые, тогда как в Европе почти каждая вторая — брюнетка.

Глаза у русских девушек светлые, но не обязательно голубые. Они могут быть синими, серыми или даже зелеными, а чаще всего сочетают сразу несколько оттенков. А вот карие у россиянок встречаются крайне редко.

Модные сегодня скулы тоже совсем не славянская черта. Их наличие говорит о наличии азиатских или тюркских корней. У классических русских красавиц должны быть румяные круглые щечки.