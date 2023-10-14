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Исконно русский цвет волос есть у единиц: проверьте и вы себя

14 октября 2023 06:30
Исконно русский цвет волос есть у единиц: проверьте и вы себя

Далеко не все россияне имеют только славянские корни.

Русские женщины всегда считались одними из самых красивых в мире. Известный дизайнер Коко Шанель работала только с русскими манекенщицами, так как считала их эталоном красоты. Но какая же она, эта знаменитая красота, знают далеко не все.

Многие считают, что типичная россиянка светловолосая и голубоглазая. На самом деле это не совсем так. У большинства русских девушек волосы русые: от пепельных до каштановых. Только 14% россиянок темноволосые, тогда как в Европе почти каждая вторая — брюнетка.

Глаза у русских девушек светлые, но не обязательно голубые. Они могут быть синими, серыми или даже зелеными, а чаще всего сочетают сразу несколько оттенков. А вот карие у россиянок встречаются крайне редко.

Модные сегодня скулы тоже совсем не славянская черта. Их наличие говорит о наличии азиатских или тюркских корней. У классических русских красавиц должны быть румяные круглые щечки.

Фото: Кадр из фильма «Викинг» (2017)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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