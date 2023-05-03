Исконно русский цвет глаз есть только у избранных: вы точно удивитесь

Среди жителей современной России можно встретить все оттенки цвета глаз. По данным исследователей, самые распространенные — голубые и карие, представителей которых равное количество. А всех остальных лишь не больше 15%. Однако так было далеко не всегда.

Судя по летописям и сохранившимся картинам, древние славяне выглядели совсем иначе, нежели их потомки. Самым распространенным среди них был серый цвет глаз. Он встречается во множестве текстов, где описывается внешность славян того времени.

«Строптивый нрав, светлые волосы и серые глаза», — именно так выглядели древние славяне, как пишет портал Wday .

Со временем серого цвета становилось все меньше и меньше. В советское время носителей этого оттенка было всего лишь 20%. Изменения произошли, как предполагают исследователи, из-за монголо-татарского ига, когда начал распространяться карий цвет. А голубой и зеленый цвета пришли с войной 1812 года и Великой Отечественной войной.