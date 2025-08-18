Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Искажен образ советского народа»: этот военный фильм сейчас оценивают на 8.1 — в СССР он почти 15 лет пролежал «на полке»

«Искажен образ советского народа»: этот военный фильм сейчас оценивают на 8.1 — в СССР он почти 15 лет пролежал «на полке»

18 августа 2025 14:15
«Искажен образ советского народа»: этот военный фильм сейчас оценивают на 8.1 — в СССР он почти 15 лет пролежал «на полке»

Современные зрители называют ленту «одним из лучших фильмов».

У нас немало советских фильмов о войне, которые уважает не одно поколение зрителей. Но бывает, что некоторые картины проходят непростой путь — и только спустя годы получают заслуженную любовь.

Именно так случилось с фильмом «Проверка на дорогах», который советская цензура надолго положила «на полку».

«Искажен образ советского народа»: этот военный фильм сейчас оценивают на 8.1 — в СССР он почти 15 лет пролежал «на полке»

Кто снимал фильм «Проверка на дорогах», и о чём он?

Режиссёр — Алексей Герман, основа сюжета — повесть Юрия Германа (это отец режиссёра) «Операция "С Новым Годом!"». Съёмки прошли в 1971 году в Тверской и Ленинградской областях.

В фильме снялись Ролан Быков, Владимир Заманский, Анатолий Солоницын, Олег Борисов и Николай Бурляев. А консультантом выступил герой СССР Владимир Никифоров.

Действие разворачивается в декабре 1942 года, в оккупированной Псковской области. Александр Лазарев вступает в немецкую армию, а вернувшись, пытается заслужить доверие партизанского командира Ивана Локоткова и односельчан.

«Искажен образ советского народа»: этот военный фильм сейчас оценивают на 8.1 — в СССР он почти 15 лет пролежал «на полке»

Почему фильм сперва не прошёл цензуру

Для Германа картина оказалась испытанием: плохая погода во время съёмок, бесконечные переделки, цензура. В итоге редколлегия заявила, что в фильме «искажен образ героического советского народа», и запретила выпуск.

«По официальным данным, в стране было десять миллионов пленных… Большинство этих людей не были мерзавцами или предателями, а были просто несчастными заключенными. В своё время нам показалось, что в фильме можно поднять эту проблему», — говорил Герман.

Алексей Романов, председатель Госкино, обвинил фильм в «нападках на лучшие образцы советского искусства». А в заключении сценарной коллегии звучало:

«В фильме искажен образ героического времени, образ советского народа… В образе главного героя нет тех черт, которые рассказали бы о нём как об опытном командире и партизанском руководителе».

«Искажен образ советского народа»: этот военный фильм сейчас оценивают на 8.1 — в СССР он почти 15 лет пролежал «на полке»

Реабилитация и признание

Лишь в 1986 году (почти через 15 лет после съёмок!) картина вышла в прокат, попала в топ-3 самых популярных фильмов СССР и была признана обществом. Сегодня у «Проверки на дорогах» рейтинг 8.1 на Кинопоиске и 7.8 на IMDb — публика продолжает считать её одним из важнейших военных фильмов.

Вот что говорят современные зрители:

«Этот фильм, который в некоторых эпизодах трудно смотреть без слез, — о подлинном лице войны. И заслуга Германа в том, что он не побоялся посмотреть в это лицо и показать его нам»,

«Драма показана Германом с удивительной честностью, без громких слов и без капли ложного пафоса. Это один из лучших фильмов... нет, не о войне, а о человеке на войне. Просто о человеке»,

«Конец одновременно и очень печален, и невероятно жизнерадостен. Всем однозначно советую посмотреть это фильм, о трате времени на который вы точно не пожалеете...».

Ранее мы писали: Критики времен СССР воротили нос, а современные зрители души не чают: этот недооцененный фильм с Мироновым «распробовали» годы спустя

Фото: Кадры из фильма «Проверка на дорогах» (1971)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест) «Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест) Читать дальше 19 августа 2025
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола» Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола» Читать дальше 19 августа 2025
Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!» Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!» Читать дальше 18 августа 2025
Детство у тюрьмы, потерянные зубы и смерть дочери: годы скитаний едва не свели Валентина Гафта с ума — чудом сохранил волю к жизни Детство у тюрьмы, потерянные зубы и смерть дочери: годы скитаний едва не свели Валентина Гафта с ума — чудом сохранил волю к жизни Читать дальше 18 августа 2025
Убийства, Джигарханян, бумажный крокодил: в 80-е в СССР сняли еще одних «Пиратов ХХ века» — собрал 30 млн зрителей, но сейчас вызывает стыд Убийства, Джигарханян, бумажный крокодил: в 80-е в СССР сняли еще одних «Пиратов ХХ века» — собрал 30 млн зрителей, но сейчас вызывает стыд Читать дальше 18 августа 2025
Джентльмены у дачи: тест для тех, кто не знает, как провести выходной — угадайте шедевр советского кино по дачному кадру Джентльмены у дачи: тест для тех, кто не знает, как провести выходной — угадайте шедевр советского кино по дачному кадру Читать дальше 18 августа 2025
Критики времен СССР воротили нос, а современные зрители души не чают: этот недооцененный фильм с Мироновым «распробовали» годы спустя Критики времен СССР воротили нос, а современные зрители души не чают: этот недооцененный фильм с Мироновым «распробовали» годы спустя Читать дальше 17 августа 2025
Олегу Табакову в СССР так и не дали исполнить его главную мечту: пришлось уезжать из России ради заветной роли Олегу Табакову в СССР так и не дали исполнить его главную мечту: пришлось уезжать из России ради заветной роли Читать дальше 17 августа 2025
«Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги «Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги Читать дальше 17 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше