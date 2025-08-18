«Искажен образ советского народа»: этот военный фильм сейчас оценивают на 8.1 — в СССР он почти 15 лет пролежал «на полке»

У нас немало советских фильмов о войне, которые уважает не одно поколение зрителей. Но бывает, что некоторые картины проходят непростой путь — и только спустя годы получают заслуженную любовь.

Именно так случилось с фильмом «Проверка на дорогах», который советская цензура надолго положила «на полку».

Кто снимал фильм «Проверка на дорогах», и о чём он?

Режиссёр — Алексей Герман, основа сюжета — повесть Юрия Германа (это отец режиссёра) «Операция "С Новым Годом!"». Съёмки прошли в 1971 году в Тверской и Ленинградской областях.

В фильме снялись Ролан Быков, Владимир Заманский, Анатолий Солоницын, Олег Борисов и Николай Бурляев. А консультантом выступил герой СССР Владимир Никифоров.

Действие разворачивается в декабре 1942 года, в оккупированной Псковской области. Александр Лазарев вступает в немецкую армию, а вернувшись, пытается заслужить доверие партизанского командира Ивана Локоткова и односельчан.

Почему фильм сперва не прошёл цензуру

Для Германа картина оказалась испытанием: плохая погода во время съёмок, бесконечные переделки, цензура. В итоге редколлегия заявила, что в фильме «искажен образ героического советского народа», и запретила выпуск.

«По официальным данным, в стране было десять миллионов пленных… Большинство этих людей не были мерзавцами или предателями, а были просто несчастными заключенными. В своё время нам показалось, что в фильме можно поднять эту проблему», — говорил Герман.

Алексей Романов, председатель Госкино, обвинил фильм в «нападках на лучшие образцы советского искусства». А в заключении сценарной коллегии звучало:

«В фильме искажен образ героического времени, образ советского народа… В образе главного героя нет тех черт, которые рассказали бы о нём как об опытном командире и партизанском руководителе».

Реабилитация и признание

Лишь в 1986 году (почти через 15 лет после съёмок!) картина вышла в прокат, попала в топ-3 самых популярных фильмов СССР и была признана обществом. Сегодня у «Проверки на дорогах» рейтинг 8.1 на Кинопоиске и 7.8 на IMDb — публика продолжает считать её одним из важнейших военных фильмов.

Вот что говорят современные зрители:

«Этот фильм, который в некоторых эпизодах трудно смотреть без слез, — о подлинном лице войны. И заслуга Германа в том, что он не побоялся посмотреть в это лицо и показать его нам»,

«Драма показана Германом с удивительной честностью, без громких слов и без капли ложного пафоса. Это один из лучших фильмов... нет, не о войне, а о человеке на войне. Просто о человеке»,

«Конец одновременно и очень печален, и невероятно жизнерадостен. Всем однозначно советую посмотреть это фильм, о трате времени на который вы точно не пожалеете...».

