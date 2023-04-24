Искали всего полгода: что известно об исчезновении конюха Никиты из «Бедной Насти»

Алексей Осипов стал знаменит после выхода сериала «Бедная Настя». В телехите актер исполнил роль конюха Никиты, который был влюблен в главную героиню. Харизматичного и фактурного красавца Осипова ждала головокружительная карьера, однако его судьба распорядилась иначе.

Артист начал свой путь на заре нулевых, когда снялся в картине «Гладиатрикс». Затем последовало участие в сериалах «Бандитский Петербург» и «Тайны следствия». Но звездный час Алексея настал после выхода «Бедной Насти». У видного актера появилась армия поклонниц, несмотря на то, что ему досталась роль второго плана.

К концу нулевых Осипов был уже широко известен. У амбициозного актера были большие карьерные планы — он хотел играть в Голливуде, поэтому усердно учил английский язык. Но его мечты так и остались нереализованными. В феврале 2013 года актер вышел на прогулку к Финскому заливу и больше не вернулся. Полиция и волонтеры искали его полгода. Кто-то выдвинул версию, что артист инсценировал свою гибель, чтобы скрыться от кредиторов.

В июле 2013 года тело Осипова обнаружили в Финском заливе. До сих пор неясно, что именно случилось с актером. Возможно, произошел несчастный случай, но не исключено, что его гибель связана с криминалом. Также много вопросов вызывает прощальное смс-сообщение Осипова, отправленное его девушке. Он написал, чтобы она не ждала его и отправлялась в Финляндию. На момент смерти Алексею было всего 37 лет.