Искал копию Ходченковой: вот какой красотке удалось вскружить голову Яглычу

Владимир Яглыч был без ума от Светланы Ходченковой, вместе с которой учился в Щуке. На съемках коллеги по цеху закрутили роман, который привел к свадьбе. Но этот брак просуществовал всего пять лет.

Как бы банально это ни звучало, но звезды не сошлись характерами. Бурное выяснение отношений закончилось расставанием, после которого Яглыч пустился во все тяжкие. Впрочем, красавцу-актеру всегда приписывали многочисленные интрижки.

После развода с Ходченковой, который состоялся в 2010-м, артист непродолжительное время встречался с Оксаной Домниной. А затем он встретил ее, Антонину Паперную.

О их связи заговорили в 2015 году. Возлюбленные не признаются, узаконили свои отношения официально или нет. При этом они дважды стали родителями, воспитывают дочь Еву и сына Даниила.

Поклонники одобряют выбор артиста, отмечая, что его жена — эффектная красотка, которая не оставит равнодушным ни одного мужчину. В то же время многих забавляет тот факт, что она похожа на Ходченкову. Кажется, актер искал копию первой жены и в итоге нашел.