Исхудавшую до торчащих костей экс-жену Грачевского умоляют остановиться (фото)

Бывшая супруга Бориса Грачевского Анна известна не только своей карьерой, но и эффектной внешностью. Поклонники не скупятся на комплименты, обсуждая внешность знаменитости, однако не так давно многие забеспокоились из-за ее чрезмерной худобы.

Поводом стали недавние публикации Анны, которые она сделала во время своего отдыха в Таиланде. Как уверены подписчики, звезда социальных сетей выглядит болезненно, ей необходимо перестать сидеть на диетах, а обратиться к специалисту, чтобы он помог ей прийти в прежнюю форму.

«Аня, это некрасиво!», «Какое уродство», «Не осталось никакой женственности в теле... Разве это красота?», «Ваша чрезмерная худоба болезненна. Рано или поздно это отразится на здоровье. Вы слишком истощили свое тело», — пишут неравнодушные поклонники.

Анна при этом игнорирует заботу пользователей Сети. Она продолжает делиться записями, на которых хвастается своей фигурой, и даже закрыла возможность комментировать свои последние записи, чтобы не сталкиваться с критикой.