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Исхудавшая, но такая же красивая: фото Заворотнюк из США способно довести до слез

17 декабря 2022 09:15
Исхудавшая, но такая же красивая: фото Заворотнюк из США способно довести до слез

Даже болезнь не отнимет ее красоту.

За состоянием здоровья Анастасии Заворотнюк следила вся страна. Когда знаменитой актрисе поставили диагноз глиобластома, многие ужаснулись и начали переживать за жизнь женщины.

Артистка, любимая всеми по роли няни Вики, обладает огромным количеством поклонников. Каждое ее фото, где она из-за болезни была не похожа на себя, вызывало волну поддержки. Однако последние несколько лет снимков почти не наблюдалось.

Недавно в сети появился кадр Анастасии еще до болезни.

Пост выложила партнерша Петра Чернышева по фигурному катанию.

Фотография была сделана, когда Заворотнюк вместе с мужем путешествовали по Америке и были абсолютно беззаботны. На нем актриса выглядит очень стройной и, как всегда, красивой. Невозможно поверить, что недуг способен отобрать этот природный дар.

Исхудавшая, но такая же красивая: фото Заворотнюк из США способно довести до слез
Фото: соцсети, Legion-Media, Globallookpress.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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