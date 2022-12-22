Исчезли с экранов в одно мгновение: группу «Фактор-2» постигла незавидная участь

В 2000-х в мир русского шоу-бизнеса стремительно ворвалась группа «Фактор-2». Два певца исполняли хулиганские песни с довольно провокационным содержанием. Но именно благодаря этому все композиции мгновенно становились хитами среди молодежи.

Песни дуэта гремели несколько лет, пока солисты так же быстро не исчезли с экранов ТВ. Оказалось, что со временем исполнители начали конфликтовать. Основатель группы Илья Подстрелов рассказал порталу Woman, что, когда выступлений стало мало, он взял кредит. Второй солист Владимир Панченко тоже вызвался исполнять обязанности по выплате займа, но затем передумал. Бывшие партнеры по бизнесу даже выясняли отношения в суде.

Сейчас Илья выступает под брендом «Фактор-2» в России на концертах для поклонников. Владимир же использует название группы для вечеринок в Германии, где один поет старые хиты. Об объединении речи больше не идет. По словам Подстрелова, они расстались в очень плохих отношениях.