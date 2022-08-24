Исчезла со всех радаров неспроста: куда пропала солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина

В 1986 году Наталья Гулькина начала петь в группе «Мираж». В тот момент композитор Андрей Литягин как раз искал солистку в пару к Маргарите Суханкиной. Дуэт девушек до сих пор считается «золотым», но в таком составе они выступали всего пару лет. Коллектив начали сотрясать скандалы: Литягин предложил Гулькиной не отвлекаться от гастролей, а новые хиты должна была записать Суханкина. Но Наталья петь под чужую фонограмму отказалась и ушла из «Миража».

Позже она выступала в группе «Звезды» и пыталась строить сольную карьеру. А в 2007 году Гулькина даже согласилась на предложения бывших коллег возродить «Мираж». Однако сотрудничеству снова помешали ссоры, так что в 2011 году Наталья оборвала все отношения с Маргаритой и Литягиным.

Сейчас Гулькиной 58 лет. Хоть поклонники и считают, что она пропала с экранов и сцены, Наталья продолжает выступать. Большие концертные залы певица не собирает, однако в регионах ее ждут и в ДК, и на частных корпоративах. В интервью она признавалась, что испытывает обиду, поскольку нечасто становится приглашенной гостьей на телепередачах.