Исчезла с экранов на долгие годы: гляньте, что стало со звездой «Спортлото-82»

«Спортлото-82» стал одним из первых фильмов для Светланы Амановой. В проекте артистке досталась главная роль, и справилась она с ней блестяще. Тогда казалось, что впереди знаменитость ждет большое будущее.

Вот только актриса полюбилась зрителям, но не режиссерам. Те не спешили делать ей заманчивые предложения, а звали лишь на эпизодические роли, в которых Аманова могла блеснуть не актерским талантом, а своей молодостью и красотой.

Из-за того, что карьера застопорилась, актриса впала в депрессию, избавиться от которой не могла долгие годы. Вдобавок ко всему пропавшая с экранов артистка развелась с мужем и осталась с маленькой дочерью практически без средств к существованию.

В то непростое время Аманову выручал театр, работа в котором позволяла ей хоть как-то сводить концы с концами. Впоследствии звезда вернулась в кинематограф, но повторить свой успех в картине Леонида Гайдая так и не смогла.