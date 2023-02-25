Исчезла навсегда: что стало с Митрофановой из «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Сатирическая комедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» произвела в свое время фурор. Молодые актеры, исполнившие главные роли, в одночасье стали звездами. Но мало кто знает, как сложилась судьба девочки, сыгравшей Митрофанову.

Эту роль исполнила Татьяна Прохорова. Она стала настоящим украшением фильма, хоть ей и было отведено не так много времени. Это появление в кино стало для актрисы дебютом. Однако после выхода картины у Татьяны начались серьезные проблемы. Дело в том, что испытание славой ей далось тяжелее, чем ее коллегам.

Прохорова, по признанию ее друзей, сильно зазналась и считала себя исключительной личностью. Она бросила школу и возомнила себя кинозвездой. Однако следующую роль она получила лишь через четыре года в картине «Мужской разговор». Здесь Татьяна сыграла старшеклассницу.

После этого Прохорова нигде не снималась. Она с трудом получила аттестат, а вскоре вышла замуж. Но этот брак не сложился, и актриса начала пить. По слухам, она связалась с дурной компанией и даже побывала за решеткой.

В 80-х Татьяна переехала из столицы в Подмосковье, чтобы начать жизнь заново. Но ничего не вышло, и в 40 лет Прохоровой не стало. Обстоятельства ее смерти до сих пор окутаны тайной и мраком.