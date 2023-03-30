Исчезла без следа: как выглядит самая красивая девочка планеты, похищенная отцом

Семь лет назад в семье Кэти Салзано и баскетболиста Майкла Беннета появилась девочка ангельской внешности. Мама стала выкладывать фотографии дочки, и вскоре о ней узнал весь мир. Но красотка Кайя Роуз исчезла, и мать до сих пор ищет ее.

Как утверждает сама Салзано, ребенка забрал отец после того, как она ушла от него. Слишком уж он любил распускать руки. В отместку бывший супруг похитил малышку и буквально заваливает полицию и детективов взятками, чтобы они не шли навстречу отчаявшейся матери.

Но она не опускает руки. В соцсетях на аккаунт ее дочери, который она использует для информирования аудитории о своих поисках, подписано почти 100 000 человек. К ним Кэти обращалась, когда ей требовались деньги на связанные Кайей изыскания.

По прошествии двух лет они так и не дали результата. Американка переживает, что девочки уже может не быть в живых, ведь отец неоднократно грозился убить и ее, и их общую дочь. Но поиски продолжает.