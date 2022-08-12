Исчез с больших экранов: куда пропал главный красавец «Бедной Насти» Даниил Страхов

Историческая мелодрама «Бедная Настя», вышедшая на экраны в 2003 году, мгновенно сделала звездой не только Елену Корикову, но и ее партнера по площадке Даниила Страхова. Загадочный и неприступный красавец барон Корф постепенно раскрывался в сюжете, превращаясь из отстраненного сноба в сердечного и обаятельного мужчину. За 127 серий Страхов приобрел многочисленных поклонниц, считавших актера главным сердцеедом российского кино. Этот статус только подогревался в прессе, где обсуждался его роман с Кориковой.

Но несмотря на то, что Страхову прочили большую карьеру, повторить оглушительный успех своего героя в «Бедной Насте» за эти почти 20 лет он так и не смог. Фактически он стал заложником одной роли, повторяя в проектах образ мужественного барона Корфа. Актер снялся в довольно известных сериалах «Всегда говори «всегда» и «Исаев». Постепенно от главных ролей он ушел к героям второго плана, а большие экраны променял на ТВ. Одной из недавних заметных работ Даниила стал сериал «Знахарь».

Кроме того, много лет Страхов выходил на сцену Театра на Малой Бронной, но в прошлом году уволился, сообщает «7 дней ». Теперь на его счету лишь антрепризы, с которыми он изредка гастролирует по городам. Соцсети Даниил не ведет, предпочитая закрытый образ жизни.