Исчез из кино навсегда: что стало с псом Барбосом, которого невзлюбил Моргунов

Дворняжка по кличке Брех получила одну из главных ролей в комедии Леонида Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс». Сообразительная собака мгновенно влюбила в себя зрителей, но после участия в фильме больше не появлялась на съемочной площадке.

Дело в том, что Брех не смог наладить контакт с Евгением Моргуновым. С первых минут они не понравились друг другу, а прославленный актер мог позволить себе накричать на собаку и даже пытался ее пнуть.

В итоге все внимание Бреха было сконцентрировано на артисте из-за их вражды. Однажды пес даже укусил актера за ногу и не всегда справлялся со своей работой. Поэтому Гайдай принял решение не приглашать собаку в свой следующий фильм.

Экранный Барбос, как пишет «Комсомольская правда», после неудачного опыта с Моргуновым больше не появлялся на экранах. Зрители наслаждались его талантом лишь в цирке, где он выступал долгие годы под руководством лучших дрессировщиков.